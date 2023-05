Bar Stella con Stefano De Martino da stasera su Rai 2: gli ospiti e le anticipazioni di questa settimana

Stasera su Rai 2, in seconda serata, torna Bar Stella condotto da Stefano De Martino: ecco alcune anticipazioni delle puntate di questa settimana

Stasera, 16 maggio 2023, in seconda serata, alle 23:20, su Rai 2 torna Bar Stella, il programma condotto da Stefano De Martino. Come di consuetudine, lo show ci terrà compagnia per tre serate: martedì, mercoledì e giovedì. Ecco le anticipazioni di quello che vedremo e gli ospiti. Il nome della trasmissione, come sanno gli spettatori più affezionati, è un omaggio al bar, realmente esistito a Torre Annunziata, fondato dal nonno del conduttore.

Martedì 16 maggio:

'Signori si diventa, oppure è già tutto scritto nel DNA?' se ne discute al Bar Stella di Stefano De Martino con la genetista Barbara Gallavotti nella puntata di stasera, martedì 16 maggio. Mentre il barista Luciano continua a essere fiducioso di poter consegnare il premio finale del suo gioco 'L'Ascia o Raddoppia', fra i tavolini del bar, si aggira un giovane avventore: Il cantautore Fulminacci poi, si esibirà dal vivo con la Disperata erotica Band.

Mercoledì 17 maggio:

Nella puntata di mercoledì 17 maggio alle 23, si discuterà invece di tradizioni e se hanno ancor un senso con Eddy Anselmi, super esperto di aneddoti e curiosità riguardanti Sanremo e l'Eurovision. Fra un cocktail e un caffè, si potranno ascoltare due belle esibizioni di Massimiliano Gallo che rivela le sue doti canore oltre a quella riconosciuta di protagonista delle fiction italiane di maggior successo.

Giovedì 18 maggio:

Giovedì 18 maggio alle 23.30, infine, il gestore del bar, Stefano De Martino lancerà una sfida nel campo delle contaminazioni musicali chiedendo un incontro artistico fra il maestro Pino Perris della "Disperata Erotica Band" e l'avventore Frankie HI-NRG. Con la climatologa Elisa Palazzi, da un lato si discuterà, nelle usuali chiacchiere da bar, se ci sono ancora o no le mezze stagioni, mentre la professoressa Marta darà consigli sui problemi di cuore e Edmondo, l'uomo di mondo, che narrerà delle sue strampalate esperienze professionali in giro per il mondo.

All'interno del Bar Stella, oltre al conduttore, ci sono una miriadi personaggi, come il barista Luciano (Herbert Ballerina), capace di preparare ottimi cocktail dai nomi improbabili come il "Gin Tonio" o il "Tachipirinha". Ci saranno poi i clienti fissi del Bar Stella, entrati con le loro storie e i loro caratteri nel cuore degli spettatori: il cameriere Franco (Franco Castiglia), la cassiera Ambrosia (Vincenzo D'Ambrosio), la prof "sapiosessuale" Marta (Marta Filippi), la svanita MezzaLuna (Adelaide Vasaturo) e il primo corpo di ballo statico della storia della tv, i Contenuti Zero.

Al Bar Stella l'atmosfera è familiare e amichevole, popolare e calda, proprio come quella del bar in cui Stefano De Martino ha trascorso la sua infanzia. La stessa scenografia è stata disegnata e in parte ricostruita da foto originali dagli scenografi Cappellini e Licheri, arricchita da alcuni reperti storici provenienti realmente dallo storico bar: una ricevuta, un autografo, una vecchia foto, una pala con cui il nonno faceva il gelato.