Bam Margera urla contro la sua ex moglie in un video del suo ultimo arresto per ubriachezza

Nel video Bam Margera può essere visto mentre urla contro la sua ex moglie all'interno di un ristorante pochi minuti prima di essere arrestato per ubriachezza.

Pochi giorni dopo il suo recente arresto per ubriachezza fuori da un ristorante a Burbank, TMZ ha portato alla luce un video di Bam Margera in cui è possibile vedere che cosa ha avuto luogo prima dell'incidente che ha visto coinvolta l'ex star di Jackass, la sua ex moglie e il figlio di cinque anni.

Nel breve filmato ottenuto da TMZ si vede Margera mentre urla contro la sua ex moglie Nikki Boyd a causa del programma di custodia relativo al loro unico figlio. Ad un certo punto della clip, si può sentire Margera urlare "Phoenix ha la sua testa", riferendosi al figlio. Prima di lasciare il ristorante, la star grida: "Perché mi fai aspettare cinque fottuti giorni?"

Come riportato all'inizio di questa settimana, Bam è stato arrestato per ubriachezza pubblica in seguito all'incidente con Nikki all'interno del ristorante. L'attore e skater americano, inoltre, era stato portato in cella meno di un mese fa a Escondido, in California, quando una donna ha chiamato la polizia accusando Bam di averla presa a calci.

Lo scorso febbraio l'ex moglie di Bam Margera ha presentato un'istanza di separazione legale più di un anno dopo l'annuncio della loro separazione. L'avvocato della Boyd all'epoca aveva spiegato: "Nikki si è sentita obbligata a chiedere la separazione legale da suo marito a causa del suo continuo abuso di droghe e alcol, del suo comportamento irregolare e del suo fallimento nel fornire supporto a lei e al loro figlio."