Ballerina: Keanu Reeves e Ian McShane nel cast del film spin-off

Keanu Reeves e Ian McShane faranno parte del cast di Ballerina, il film spin-off della saga di John Wick.

I due attori riprenderanno i rispettivi ruoli, quelli dell'assassino e di Winston, nel progetto accanto alla protagonista del nuovo progetto, Ana de Armas.

Le riprese di Ballerina sono attualmente in corso nella città di Praga. Keanu Reeves è inoltre già arrivato sul set per intepretare le scene in cui appare John Wick.

Ian McShane sarà invece ancora una volta il manager del Continental, un hotel per assassini regolato da rigide regole.

John Wick 3: Parabellum, una scena con Ian McShane

I due attori appariranno prossimamente anche in John Wick: Chapter 4, il quarto capitolo della storia che sarà distribuito nelle sale americane il 23 marzo 2023. I fan dovranno quindi attendere per scoprire l'evoluzione di Winston che, nel precedente film, aveva tradito la fiducia di Wick stringendo un accordo che lo mette a rischio.

Il produttore Basil Iwanyk ha annunciato: "Siamo elettrizzati per il fatto che Ian McShane si unisca a noi con un ruolo importante in Ballerina: è diventata una parte integrale della saga fin dal film originale di John Wick ed è stato divertente averlo in questo viaggio mentre l'universo di Wick si espande".

Il film seguirà una giovane assassina che vuole vendicarsi delle persone che hanno ucciso la sua famiglia.

Len Wiseman è alla regia, mentre Shay Hatten ha scritto la sceneggiatura. Reeves fa inoltre parte del team di produttori.