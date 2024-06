Balle spaziali: Josh Gad protagonista e produttore del sequel

Josh Gad sarà produttore e protagonista di un sequel di Balle Spaziali, progetto che è attualmente in fase di sviluppo tra le fila di Amazon MGM Studios. Mel Brooks, regista dell'originale, sarà coinvolto come produttore.

Il team al lavoro sul sequel di Balle Spaziali

Alla regia sarà impegnato Josh Greenbaum, mentre Josh Gad ha firmato lo script insieme a Benj Samit e Dan Hernandez (Detective Pikachu).

La trama del sequel non è stata svelata e bisognerà attendere per scoprire che personaggi e avventure saranno portati sul grande schermo. Il casting, secondo le fonti di Deadline, non è ancora iniziato e sarà interessante scoprire se torneranno alcuni dei personaggi protagonisti del primo capitolo della storia o se si tratterà di un racconto ambientato nello stesso universo, ma senza legami con il passato.

Cosa raccontava il film cult

Balle spaziali era stato diretto da Mel Brooks nel 1987 e la storia prendeva il via sul pianeta Druidia, dove la principessa Vespa è promessa sposa al principe Valium, decidendo di fuggire insieme alla sua damigella-droide Dorothy. Sul pianeta Spaceball, invece, l'atmosfera è stata totalmente consumata e il presidente Scrocco e il comandante militare Lord Casco Nero, insieme al Colonnello Nunziatella, decidono di rapire la ragazza e chiedere come rispetto l'aria del pianeta Druidia. Il padre di Vespa assume il contrabbandiere Stella Solitaria e il suo aiutante Rutto per ritrovare e riportare a casa la principessa. I due partono a bordo di un camper spaziale e sono in debito nei confronti del boss mafioso Pizza Margherita.

Mel Brooks compie 90 anni: 10 momenti cult di una carriera esilarante

Nel cast c'erano anche Rick Moranis, Bill Pullman, John Candy, Daphne Zuniga, Joan Rivers e Dick Van Patten.

Il film aveva incassato solo 38,1 milioni di dollari ai box office, ma è diventato nel corso degli anni un cult.