Ballando con le stelle, Alberto Matano bacchetta Sonia Bruganelli per l'intervista a Belve: "Irrispettosa"

La puntata di Ballando con le stelle che è andata in onda il 30 novembre è stata carica di tensione e di colpi di scena. Ancora una volta ad animare la serata è stata Sonia Bruganelli. Entrata in gara per il ripescaggio, l'ex moglie di Bonolis ha avuto un duro scontro con con Alberto Matano. Il nodo del contendere? Le dichiarazioni rilasciate a Belve, e mostrate ieri dalla RAI con un'anteprima anticipata rispetto al solito.

Sonia Bruganelli: caos dopo la performance per il ripescaggio

Poco prima della puntata di sabato, sono state diffuse le anticipazioni della prossima puntata di Belve in cui Sonia Bruganelli racconta anche la sua esperienza a Ballando con le stelle. Inoltre, la clip prima della sua performance, fa intuire come la stessa imprenditrice non abbia poi tanto apprezzato diverse situazioni che si sono creare all'interno del talent. "Sapevo che sarebbe stato un percorso emotivo, ma non immaginavo così tanto. Pensavo che avrei in qualche modo gestito con più leggerezza, poi molte volte mi partiva l'embolo. Il mio percorso di crescita dal punto di vista del ballo su cinque giurati interessava solo ad uno, forse due. Gli altri non avevano alcun tipo di interesse".

Ballando con le stelle: Sonia Bruganelli commenta l'uscita di scena di Angelo Madonia

Parole che non sono state apprezzate da Matano che, subito, decide di esprimere il suo parere. Nel lodare Sonia Bruganelli per i miglioramenti nei passi di danza, tiene particolarmente a precisare quanto è trapelato in rete a seguito dell'intervista a Belve. "Ti voglio dire una cosa. Capisco benissimo che si possa avere un atteggiamento di non condivisione, di ribellione nei confronti della giuria, però mettere in dubbio quello che noi facciamo e soprattutto dire cose non vere, perché mi sono fatto dare i dati, sono pubblici e si possono verificare e hai ballato quanto gli altri, a volte anche di più, non mi è piaciuto e lo trovo ingeneroso nei confronti di noi che lavoriamo qui" afferma a gran voce.

Non manca la replica di Bruganelli: "Il mio percorso qui a Ballando credo abbia avuto un senso, purtroppo non sono riuscita a far fronte, non avevo grandi armi fisiche ed è diventato verbale" afferma. "Però credo per essere onesti intellettualmente, io credo che il grosso della mia partecipazione qui, è stato su uno scontro verbale". Da qui arriva anche la stoccata della Lucarelli: "Questa trasmissione dura cinque ore, non ci mandano mai a casa. La mia sensazione è che ti piace tantissimo dichiarare guerra, solo che le armi devi saperle maneggiare, ho l'impressione che tu poi debba subire il rinculo" dichiara. "Ti trovo inelegante " conclude.

Nonostante i bei voti Sonia Bruganelli non è stata ripescata per continuare il percorso a Ballando con le stelle.