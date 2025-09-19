Ballando con le Stelle: chi ha "tolto" Giovanni Pernice ad Andrea Delogu?

Un retroscena svela il mistero sul cambio di partner in extremis: Milly Carlucci si sarebbe limitata a ratificare una decisione presa altrove, che ha tolto il ballerino ad Andrea Delogu.

Sabato 27 settembre prenderà ufficialmente il via la nuova edizione di Ballando con le Stelle, lo storico show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Anche quest'anno il programma promette emozioni, colpi di scena e, soprattutto, una competizione ricca di protagonisti di spicco, pronti a mettersi in gioco sulla pista da ballo.

A pochi giorni dall'esordio, però, un'indiscrezione lanciata dal giornalista Giuseppe Candela su Dagospia sta alimentando curiosità e discussioni: riguarda Andrea Delogu e un cambio di partner avvenuto in extremis.

Candela scrive infatti: "Finita la storia d'amore con Luigi Bruno, Andrea Delogu si concentra sul lavoro. Pronta a tornare alla conduzione de La Porta Magica e a scendere in pista a Ballando con le Stelle con Nikita Perotti. In realtà Delogu avrebbe dovuto ballare con Giovanni Pernice, fidanzato con Bianca Guaccero, che affiancherà Francesca Fialdini".

Poi arriva la rivelazione, con una decisione che sembra arrivata dall'alto, ma non si sa da chi: "In extremis il cambio partner, non per volontà di Delogu, nessuna manovra di Fialdini e una decisione solo 'accolta' da Milly Carlucci. Ma chi ci ha messo lo zampone e ha tolto Pernice alla Delogu?".

Una ricostruzione che lascia aperti molti interrogativi. La stessa Carlucci, secondo l'indiscrezione, non avrebbe guidato direttamente la scelta, ma si sarebbe limitata a ratificare una decisione presa altrove. Qualcuno, dunque, avrebbe voluto che Giovanni Pernice non ballasse con la Delogu, preferendo affiancarlo a Francesca Fialdini. Un retroscena che aggiunge pepe a questa nuova stagione e che potrebbe alimentare curiosità e speculazioni tra il pubblico.

Le coppie di Ballando con le stelle

Al netto di queste dinamiche, le coppie ufficiali di Ballando con le Stelle 2025 sono state annunciate e sono le seguenti:

Andrea Delogu e Nikita Perotti

e Nikita Perotti Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca

e Pasquale La Rocca Beppe Convertini e Veera Kinnunen

e Veera Kinnunen Fabio Fognini e Giada Lini

e Giada Lini Filippo Magnini e Alessandra Tripoli

e Alessandra Tripoli Francesca Fialdini e Giovanni Pernice

e Giovanni Pernice Marcella Bella e Chiquito

e Chiquito Martina Colombari e Luca Favilla

e Luca Favilla Nancy Brilli e Carlo Aloia

e Carlo Aloia Paolo Belli e Anastasia Kuzmina

e Anastasia Kuzmina Rosa Chemical e Erica Martinelli

e Erica Martinelli La Signora Coriandoli e Simone Di Pasquale

Quest'anno, però, ci sarà anche una novità importante: Paolo Belli non sarà presente nel ruolo di "padrone di casa musicale", sostituito da Massimiliano Rosolino. Nessun cambiamento, invece, per la giuria, che resta la stessa delle edizioni precedenti, con Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Carolyn Smith e Ivan Zazzaroni pronti a giudicare le performance delle coppie.