Ballando con le stelle 2023: Teo Mammucari a Selvaggia Lucarelli 'Senza di te più spettatori'

Anche nella nuova stagione di Ballando con le Stelle, la giurata Selvaggia Lucarelli si trova al centro di diverse polemiche. Nella puntata del 4 novembre, gli spettatori del talent show hanno assistito a uno scontro tra Selvaggia e Teo Mammuccari, uno dei concorrenti del programma condotto da Milly Carlucci. Durante la discussione, sono stati citati anche gli ascolti superiori di Tu Si Que Vales, storico concorrente di Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle:Scontro tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli

La terza puntata di Ballando con le Stelle ha visto Teo Mammucari scontrarsi con la giuria, in particolare con Selvaggia Lucarelli, che ha contestato i suoi scarsi progressi. La discussione ha portato a una serie di dichiarazioni accese sullo spettacolo e gli ascolti.

Mammucari, che, secondo quanto affermato da Simona Ventura sembra determinato a vincere questa edizione del programma a ogni costo, ha avuto uno scontro particolare con Selvaggia Lucarelli.

La giurata ha contestato a Teo gli scarsi progressi fatti in queste settimane, Mammucari non ha gradito la critica e ha replicato "Secondo te se ballavano dei professionisti tu stavi seduta là? No. Brava, è spettacolo. Perché se voi fate lo spettacolo questo programma va alle stelle. Invece continuate a fare battibecchi e rovinate lo share di 2-3 punti e la gente si rompe", facendo anche allusione agli ascolti di Tu Si Que Vales, sempre superiori a quelli del talent show di Rai 1.

La promessa a Selvaggia Lucarelli ed un futuro come giurato

Teo, rivolgendosi nuovamente a Lucarelli, ha dichiarato: "Sai qual è la mia vittoria? Prenderò il tuo posto, Selvaggia, e il prossimo anno guadagneremo tre punti di share in più. Te lo assicura Teo Mammucari. Ecco perché sarò il vincitore".

Selvaggia è stata la prima a menzionare il programma di Maria De Filippi, storico concorrente di Ballando "La vedo male. Ti ho visto a Tu Si Que Vales. Non eri un granché, devo dirti la verità. Stai meglio lì (sulla pista ndr)", ha detto replicando al conduttore romano.

Teo ha avuto l'ultima parola, facendo riferimento agli ascolti del programma che lo ha visto protagonista fino alla scorsa stagione: "Beh, non è intelligente che tu lo dica, perché i numeri dicono altro", ha concluso.

Critiche sulla Valutazione di Antonio Caprarica

Teo Mammucari ha anche criticato la giuria per la valutazione alta a Antonio Caprarica, sostenendo che non ha visto un 10. "Milly, volevamo fare i complimenti al 10 di Caprarica e al 5 di Simona Ventura, una giuria fantastica. Non ho visto Caprarica, ho visto un tronco bruciare e gli hanno dato 10".

Il giornalista ha replicato spiegando che la giuria ha premiato i progressi fatti grazie anche all'impegno della sua insegnante, la ballerina Maria Ermachkova.