Ballando con le Stelle 2023: Simona ventura rivela chi vuole vincere a tutti i costi

Le prime puntate della nuova edizione di Ballando con le Stelle hanno messo in luce Simona Ventura. La conduttrice e showgirl sembra in grande spolvero ed ha già trovato un discreto affiatamento con Samuel Peron, il professionista che le fa da coach. Nel corso di un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, SuperSimo ha rivelato chi tra i suoi avversari è il più agguerrito.

Simona Ventura sempre più Supersimo

Simona Ventura in questo periodo si sta sottoponendo ad un vero tour de force. Il sabato sera la troviamo su Rai 1 a Ballando con le stelle. La domenica mattina è su Rai 2, dove conduce, al fianco di Paola Perego, Citofonare Rai 2. La domenica sera è tra le presenze fisse di Che Tempo che fa - Il tavolo, il segmento che conclude il programma di Fabio Fazio su il Nove.

La sua esperienza a Ballando con le stelle

Simona Ventura partecipa a Ballando con le Stelle insieme a Giovanni Terzi, il suo compagno. Simona balla con Samuel Peron, il giornalista è affiancato dalla ballerina Giada Lini. In un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, la ventura ha detto che all'interno del talent show c'e' una forte concorrenza tra i partecipanti.

Al settimanale, la show girl ha spiegato come si svolge la sua settimana in questo periodo: "Intanto c'è il fatto di essere con Giovanni andiamo a Roma insieme al martedì e ritorniamo a Milano la domenica, ci sosteniamo a vicenda e abbiamo la fortuna di avere un aiuto in casa. Ho preso casa anche a Roma e ho già le valigie con gli abiti per un mese".

"Il sabato sera dopo Ballando con le Stelle, mi metto subito a dormire perché la mattina successiva la sveglia suona alle 7 e quarto e devo andare in aiuto negli studi di Citofonare Rai2 - ha continuato Simona - Finito il programma, prendo un treno per Milano e arrivo a casa verso le 17:30. Passo un po' di tempo con i ragazzi e poi mi concedo un irrinunciabile pisolino prima di recarmi in studio da Fabio. Dato che il Tavolo finisce tardi, il lunedì mi prendo tutto il giorno per riposarmi. Stacco il telefono e non sono disponibile per nessuno".

La sua preparazione per Ballando comprende allenamenti il mercoledì, il giovedì e il venerdì: "Due volte al giorno per un totale di quattro o cinque ore. Mi sono tonificata".

Riferendosi al suo partner, il professionista Samuel Peron, Simona ha aggiunto: "Devo dire che Samuel Peron, che è bravissimo e da 18 anni nello show, mi fa trottare! Lo chiamo Samuel quando è dolce, carino, accogliente, Invece quando diventa severo perché magari non riesco a fare qualche passo e scoppio a ridere, si trasforma in Manuel".

"Per ora - ha confermato - Con Giovanni non c'è alcuna competizione nella gara, tutti ci osservano come "cavie", in attesa di un litigio. Ma siamo grandi, siamo adulti, la gelosia la lasciamo alle coppie più giovani".

Chi vuole vincere il talent

Simona Ventura ha assicurato che, nonostante l'alto livello di competitività tra i vari concorrenti, solo uno di loro ha l'obiettivo di arrivare fino alla fine e vincere. "Tutti vogliamo fare bene e arrivare alla fine. C'è molta competizione, però, a dire il vero, l'unico che vuole vincere è Teo Mammucari e io glielo auguro", ha comcluso Simona.