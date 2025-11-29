Ballando con le stelle, stasera su Rai 1 la decima puntata: le coppie, l'ospite di sabato 29 novembre

La decima puntata di Ballando con le stelle 2025 stabilirà quali saranno le coppie che si sfideranno sabato prossimo nella prima semifinale, in attesa di sapere chi sarà ripescato

Mentre infuria il "lastre-gate" dietro le quinte, Ballando con le stelle 2025 è pronto ad andare in scena con la sua decima puntata, in onda stasera su Rai 1 dalle 21:30. Il programma di Milly Carlucci, al suo 20° anniversario, dovrà ancora una volta vedersela con Tu sì que vales su Canale 5, risultato fino a questo punto della stagione, sempre la scelta preferita dalla maggior parte del pubblico.

La ballerina per una notte di sabato 29 novembre

Ilaria D'Amico si esibirà con Yuri Orlando

Si prepara a illuminare la pista di Ballando la giornalista Ilaria D'Amico che ballerà con Yuri Orlando. La giornalista sportiva sarà chiamata a conquistare il tesoretto da assegnare a una o due coppie in gara, in base alle scelte che faranno nel corso della serata Alberto Matano e Rossella Erra. Bonus prezioso, che potrebbe rivelarsi determinante in vista della prima semifinale del 6 dicembre, quando avrà luogo anche il ripescaggio.

Ilaria D'Amico mostrerà anche le sue doti nel mondo del ballo, in una veste inedita, affiancata in questa sfida da un maestro del programma, per regalare un'esibizione indimenticabile.

Le coppie: stasera si eleggono i semifinalisti

Giada Lini e Fabio Fognini

Già nella prima manche ci sarà la prima qualificazione per la prima semifinale, poi in un'avvincente manche di sfide e in uno spareggio all'ultimo ballo si andrà a comporre la griglia dei semifinalisti.

Al momento sono sette le coppie ancora in gara:

Martina Colombari con Luca Favilla

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina

Filippo Magnini con Alessandra Tripoli

Andrea Delogu e Nikita Perotti

Barbara D'Urso con Pasquale La Rocca

Fabio Fognini con Giada Lini

Rosa Chemical con Erica Martinelli

La scorsa puntata è stata vinta da Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca, mentre è stata eliminata la coppia di Nancy Brilli e Filippo Zara, che ha perso lo spareggio con Rosa Chemical e Erica Martinelli. Il prossima sabato 6 dicembre, durante la prima semifinale, ci sarà però per tutti i concorrenti finiti a bordo pista la possibilità di rientrare in gara, ma solo una sarà la coppia che vedrà realizzarsi il sogno.