Guillermo Mariotto spiega la fuga da Ballando con le stelle ma la produzione valuta provvedimenti

Pare che in effetti, i motivi dietro alla fuga improvvisa di Guillermo Mariotto dallo studio di Ballando con le stelle sabato 30 novembre, fossero di natura professionale. A confermarlo è stato il diretto interessato ai microfoni di AdnKronos: "Dovevo salvare la maison".

La versione di Guillermo Mariotto: cosa è successo sabato 30 novembre

"Nessuna fuga da Ballando con le Stelle" ha assicurato lo stilista della maison Gattinoni, nonchè storico giurato dello show di Rai 1. "Ho solo salvato una situazione di pericolo della maison, che dirigo, e il lavoro di 6 mesi": in questo modo Mariotto ha così confermato la versione che era stata data da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, già domenica mattina.

"Non ho mai fatto un'assenza in tv, ho sempre partecipato al programma anche con la febbre, mai inviato cartonati, come avevano fatti alcuni della giuria in passato. Stamattina ho inviato a Giancarlo De Andreis una canzone di Cocciante, Un buco nel cuore, De Andreis mi ha risposto con un'altra hit di Renato Zero 'La pace sia con te'. Se Milly mi vorrà, io ci sarò. Ma bisogna chiedere a lei" ha poi concluso.

Ballando con le stelle: cosa è successo davvero a Guillermo Mariotto? Il mistero del giudice scomparso

Dopo Angelo Madonia, verrà cacciato anche Mariotto da Ballando?

A parte lo scambio privato di messaggi tra il giurato e il capo degli autori di Ballando con le stelle, la produzione e la RAI non si sono ancora espresse in merito. Un certo malcontento, però, si è dedotto dalle parole di Alberto Matano, che, nella puntata di lunedì 2 dicembre de La vita in diretta, ha commentato: "Noi prendiamo atto di questo e vedremo come si evolverà questa situazione".

Svelando però di non essere riuscito a mettersi in contatto con lo stilista perchè questi si è negato al telefono: "Tu Alessi (Roberto Alessi, direttore di Novella 2002 presente in studio, ndr) l'hai sentito? Bene, perché a me invece non ha risposto al telefono. Però mi fa piacere, almeno sappiamo che sta bene, io mi ero anche allarmato. Quindi è andato via per lavoro? Noi speriamo che sia così e che sia tutto ok_".

La decisone ora, dunque, è nelle mani della RAI e di Milly Carlucci, che potrebbe aggiornare già nelle prossime ore sulla sorte di Giullermo Mariotto. Oppure prendersi qualche giorno in più per riflettere: sabato 7 dicembre, infatti, Ballando con le stelle non andrà in onda per lasciare spazio alla Prima dal Teatro Alla Scala di Milano.