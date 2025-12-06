Ballando con le stelle, prima semifinale stasera su Rai 1: le coppie, chi verrà ripescato, ospite Rocco Hunt

Stasera su Rai 1, dalle 21:30, va in onda la prima semifinale di Ballando con le stelle 2025: le 6 coppie ancora in gara si sfideranno per arrivare alla settimana successiva e poi al gran finale di sabato 20 dicembre.
Il ballerino per una notte del 6 dicembre
In questo primo sabato di dicembre a scendere in pista come ospite sarà il cantautore e rapper Rocco Hunt, che quest'anno divide la poltrona da coach con Clementino a "The Voice Senior", in onda il venerdì sera su Rai 1, sempre disponibile in streaming su RaiPlay.
Rocco Hunt canterà sulle note di "Oh Ma" e danzerà con tutte le maestre del programma.
Le coppie ancora in gara
Tornando alla gara, lo scorso sabato 29 novembre la puntata è stata vinta da Andrea Delogu e Nikita Perottiprimi semifinalisti del programma. Eliminata la coppia formata da Paolo Belli e Anastasia Kuzmina. Le coppie che si sfideranno per accedere alla seconda semifinale sono in totale sei:
-
Andrea Delogu e Nikita Perotti
-
Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca
-
Rosa Cheical ed Erica Martinelli
-
Martina Colombari e Luca Favilla
-
Fabio Fognini e Giada Lini
-
Filippo Magnini e Alessandra Tripoli
Chi verrà ripescato?
La serata del 6 dicembre coincide anche con il ripescaggio per le coppie al momento eliminate da Ballando con le stelle 2025. Una sola coppia avrà l'opportunità di tornare in gara con un solo ballo.
A contendersi il rientro in pista ci sono:
-
Marcella Bella e Chiquito
-
Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale
-
Beppe Convertini e Veera Kinnunen
-
Paolo Belli e Anastasia Kuzmina
-
Nancy Brilli e Filippo Zara
-
Francesca Fialdini e Giovanni Pernice (ritirati per i problemi di salute della conduttrice)
La classifica della puntata precedente
Una settimana fa ad aggiudicarsi il primo posto, e dunque la possibilità di classificarsi come primi semifinalisti, sono stati Andrea Delogu e Nikita Perotti, che si sono esibiti in un freestyle ispirato a Dirty Dancing.
La classifica che si è composta ha visto finire all'ultimo posto, fuori dalla competizione, Paolo Belli:
-
Andrea Delogu e Nikita Perotti
-
Fabio Fognini e Giada Lini
-
Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca
-
Filippo Magnini e Alessandra Tripoli
-
Martina Colombari e Luca Favilla
-
Rosa Chemical ed Erica Martinelli