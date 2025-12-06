Ballando con le stelle, prima semifinale stasera su Rai 1: le coppie, chi verrà ripescato, ospite Rocco Hunt

Stasera su Rai 1, dalle 21:30, va in onda la prima semifinale di Ballando con le stelle 2025: le 6 coppie ancora in gara si sfideranno per arrivare alla settimana successiva e poi al gran finale di sabato 20 dicembre.

Il ballerino per una notte del 6 dicembre

Clementino e Rocco Hunt a The Voice Senior

In questo primo sabato di dicembre a scendere in pista come ospite sarà il cantautore e rapper Rocco Hunt, che quest'anno divide la poltrona da coach con Clementino a "The Voice Senior", in onda il venerdì sera su Rai 1, sempre disponibile in streaming su RaiPlay.

Rocco Hunt canterà sulle note di "Oh Ma" e danzerà con tutte le maestre del programma.

Le coppie ancora in gara

Tornando alla gara, lo scorso sabato 29 novembre la puntata è stata vinta da Andrea Delogu e Nikita Perottiprimi semifinalisti del programma. Eliminata la coppia formata da Paolo Belli e Anastasia Kuzmina. Le coppie che si sfideranno per accedere alla seconda semifinale sono in totale sei:

Andrea Delogu e Nikita Perotti

Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca

Rosa Cheical ed Erica Martinelli

Martina Colombari e Luca Favilla

Fabio Fognini e Giada Lini

Filippo Magnini e Alessandra Tripoli

Chi verrà ripescato?

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice

La serata del 6 dicembre coincide anche con il ripescaggio per le coppie al momento eliminate da Ballando con le stelle 2025. Una sola coppia avrà l'opportunità di tornare in gara con un solo ballo.

A contendersi il rientro in pista ci sono:

Marcella Bella e Chiquito

Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale

Beppe Convertini e Veera Kinnunen

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina

Nancy Brilli e Filippo Zara

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice (ritirati per i problemi di salute della conduttrice)

La classifica della puntata precedente

Una settimana fa ad aggiudicarsi il primo posto, e dunque la possibilità di classificarsi come primi semifinalisti, sono stati Andrea Delogu e Nikita Perotti, che si sono esibiti in un freestyle ispirato a Dirty Dancing.

La classifica che si è composta ha visto finire all'ultimo posto, fuori dalla competizione, Paolo Belli: