Ballando con le Stelle, paura per Barbara D’Urso: l’infortunio poco prima della puntata

La conduttrice ha subito un infortunio durante gli allenamenti di Ballando, Barbara D'Urso ha mostrato sui social la seduta di fisioterapia dopo un dolore improvviso a spalla e anca.

Questa sera, sabato 15 novembre, andrà in onda una nuova puntata di Ballando con le Stelle. Tuttavia, nelle ultime ore i fan di Barbara D'Urso si sono mostrati molto preoccupati per le condizioni della conduttrice napoletana, che durante un allenamento ha subito un infortunio che potrebbe mettere in dubbio la sua partecipazione al programma.

Le parole di Barbara D'Urso: video e aggiornamenti sui social

'Carmelita', in un video pubblicato sui social, si è mostrata impegnata in una seduta di fisioterapia.. Secondo la sua fisioterapista, l'infortunio ha interessato il trapezio e l'anca. Nonostante ciò, Barbara D'Urso e il suo maestro Pasquale La Rocca saranno regolarmente in pista questa sera. Poco dopo, in un altro video, la conduttrice è apparsa già in sala prove.

"Siamo qui a fare le prove con la mia spalla", ha spiegato. Pasquale ha aggiunto di temere che gli infortuni di Barbara siano una conseguenza della stanchezza accumulata nelle settimane precedenti. Entrambi hanno comunque dato appuntamento a questa sera, assicurando che anche l'ottava puntata offrirà una coreografia molto bella e coinvolgente.

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice

Gli infortuni a Ballando con le Stelle

Il dance show di Milly Carlucci è da sempre considerato uno dei programmi più impegnativi per i concorrenti, costretti a sostenere numerosi allenamenti fisici per portare in scena le coreografie studiate dai loro maestri. Nel corso di questa edizione si è già infortunata Francesca Fialdini che, durante una puntata di Ballando Segreto, ha spiegato le sue condizioni attuali.

"Il miglioramento lo sento, ma non c'è ancora il tocco a terra. Non è solo una questione mentale: ho provato con il tutore a poggiare il piede, ma se lo stringo nel solito punto non ce la faccio. Vediamo cosa ci dicono. Abbiamo fatto una cosa troppo bella, l'aspettativa si è alzata ancora di più".

Il ritorno di Andrea Delogu

La puntata di questa sera si aprirà con lo spareggio a tre, al quale prenderanno parte Filippo Magnini e Marcella Bella - ultimi classificati sabato scorso - e Andrea Delogu. La conduttrice de La Porta Magica torna a Ballando con le Stelle dopo la morte del fratello Evan, 18 anni, deceduto in un incidente in moto.