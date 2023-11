Ballando con le stelle, Teo Mammucari e Antonio Caprarica: spunta il video della rissa

Quanto accaduto dietro le quinte della quarta puntata di Ballando con le Stelle 2023 tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica, è stato reso pubblico dalla Rai attraverso un video disponibile su RaiPlay in Ballando Segreto, nella sezione dedicata al programma condotto da Milly Carlucci.

La Lite Accesa tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica a Ballando con le Stelle

Teo Mammucari e Antonio Caprarica sono stati protagonisti di un acceso confronto verbale, tuttavia non si è verificato alcun contatto fisico tra di loro. Grazie all'intervento di alcuni membri del cast, che li hanno esortati a mantenere la calma e a moderare i toni, la situazione è stata gestita senza ulteriori incidenti.

La tensione tra i concorrenti di Ballando con le Stelle 2023 si era intensificata dopo le provocatorie dichiarazioni di Teo Mammucari sull'abilità di Antonio Caprarica nel ballo. "Voi dite che balla meglio di me? Ma è un cane. Senza una zampa pure", aveva detto l'ex conduttore de Le Iene alla giuria riferendosi al giornalista.

La reazione di Antonio Caprarica

Quando Teo Mammucari è tornato nella Sala delle stelle ha ricevuto la risposta piccata del giornalista: "Tu devi proprio imparare a non esagerare Mammucari - Perché se tu fai il cafone io poi te lo dico pubblicamente. Io non ti ho mai dato del cane, altrimenti ti direi che sei un comico di terz'ordine".

"E allora stai attento, no, non me ne frega nulla di ballare o non ballare, modera i tuoi termini. Adesso è chiaro? - ha detto Caprarica - Io sto calmissimo e lo dico poi anche in diretta. E non farmi accuse false. Tu hai iniziato dicendo che sono un pezzo di legno incenerito.

E ancora: "Lo pensi? E allora io penso che sei un comico di terz'ordine è chiaro? Uno che come te cerca di far ridere la gente prendendo in giro gli altri. Ma vattene a casa, sei un cafone di quart'ultimo ordine. Io non ti conosco e non intendo continuare a conoscerti quindi ti prego di lasciarmi stare e accomodarti se no continua a fare i tuoi spettacoli", sono state le parole di Caprati.

La replica di Teo Mammucari

"Io non devo esagerare? Tu mi hai detto che mi davi una bastonata - ha replicato Teo - Comico di terz'ordine ci sei te, che dici queste cazzate. E allora stai calmo Caprarica, non fare l'intellettuale che aggredisce. Hai detto che mi davi le bastonate, hai iniziato tu"

"Vergognati. Io ho detto che sei un cane e un pezzo di legno nel ballo, non nella tua professione, io non sto parlando della tua professione del caz.o, ma di quello che fai nel ballo", ha replicato Mammucari all'accusa di essere un comico di terz'ordine.

E poi: "Stai a fare l'intellettuale, ma sei un cafone. La bastonata la dai a tuo marito, a tuo fratello. Accomodati tu vai. Questo fa l'intellettuale ma è uno stron.o è cattivo. Ma stai zitto intellettuale stai zitto e smettila?"

Interventi del cast e richiamo di Ricky Tognazzi

"Questo imbecille mi dà del cane, ma che la smetta e stia zitto. C'è un limite e un senso della misura che qualcuno dovrebbe avere" ha concluso Antonio Caprarica sedendosi sul divano e rivolgendosi a Maria Ermachkova, la professionista con cui si esibisce sulla pista di ballando con le Stelle.

Dopo che Paola Perego ed altri hanno invitato Teo Mammucari e Antonio Caprarica a darsi una calmata, Ricky Tognazzi si è rivolto al comico per dirgli "Dai Teo, ma non puoi pensare che qualcuno non si incazzi. Tu dici certe cose".

Milly Carlucci dice la sua sullo scontro

Dopo che la notizia sullo scontro tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica era trapelata, Milly Carlucci era intervenuta sui social per smorzare la polemica. In un video condiviso sull'account di Ballando con le Stelle, la conduttrice aveva spiegato cosa era realmente successo.

"Noi abbiamo il filmato di quello che è successo nella sala delle stelle. Siamo andati a controllare e c'è stata una discussione che è durata esattamente 1 minuto e 10 secondi tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica. Una discussione diciamo con toni accesi. Nei limiti di una dialettica dove non sono neanche volate parolacce o cose del genere ma sempre nei limiti di una dialettica civile".