Ballando con le stelle, c’è già una nuova coppia? L'indiscrezione dopo il ballo affiatatissimo di sabato sera

Ballando con le Stelle torna a far parlare non solo per i punteggi in pista e nemmeno per quelli di share. Nelle ultime ore sono trapelate indiscrezioni su un nuovo amore che sarebbe sbocciato nel dietro le quinte del programma di Rai 1, ma anche su una rottura fresca fresca. Nessuna conferma ufficiale, ovviamente, ma la fiammella brucia quanto basta per accendere il toto-coppie.

Indiscrezioni su Ballando con le Stelle: chi sono i nuovi amori nati in pista

Ballando con le stelle

A innescare il gossip è stato Giovanni Ciacci, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, durante un talk dedicato a 'segreti e retroscena' di Ballando con le Stelle. "Ci sono già due amori che stanno nascendo" - dice - "Poi c'è anche un amore che è finito".

Ma alla domanda della conduttrice su chi siano i concorrenti colpiti dalla freccia di Cupido non si sbottona: "Si dice il peccato, ma non il peccatore", precisando subito che i protagonisti "erano single".

Poche ore dopo è arrivata la sponda di Rossella Erra, volto familiare del programma: "Era impensabile e invece è successo... ci sono dei sentimenti che sono nati". Anche lei, però, ha scelto la linea del riserbo: "I nomi io non posso farli adesso, li farò quando ci saranno le prove".

Chi sono i single di questa edizione del dance show di Milly Carlucci

Andrea Delogu e Nikita Perotti

Mentre in studio Caterina Balivo provava a tirare a indovinare - citando tra gli altri Andrea Delogu e Rosa Chemical, i due single di questa edizione - Ciacci ha lasciato intendere che gli indizi fossero "quasi" centrati, ma senza sbilanciarsi. Tradotto: le coppie potrebbero rivelarsi con l'avvio delle prove pubbliche, complice qualche clip social e stacchi dietro le quinte.

La produzione, per ora, non commenta e il pubblico resta in attesa di capire se la voce sulla presunta rottura coinvolga invece un duo già noto o una frequentazione sbocciata in sala prove.

Ballando con le Stelle, galeotto fu quel ballo appassionato?

La domanda rimbalza sui social, ma allo stato dei fatti non ci sono conferme su un legame tra Rosa Chemical ed Erika Martinelli. Ebbene sì, sono loro i più quotati nel toto-nomi. Quelle su Ballando con le Stelle restano, quindi, solo indiscrezioni: suggestioni, sguardi complici, qualche like reciproco e nessun annuncio ufficiale.

L'unica certezza è che il ballo, tra allenamenti serrati e complicità di scena, continua a essere il miglior acceleratore di sentimenti nel sabato sera di Rai 1. E quello tra Chemical e Martinelli è stato mooolto appassionato.

Tutto merito del cha cha quindi? Forse. Per scoprirlo toccherà attendere le prossime puntate e le "prove" promesse in tv. Intanto Ballando con le Stelle incassa l'ennesimo assist in termini di curiosità social e buzz mediatico.