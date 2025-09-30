Affari Tuoi traina Ballando con le stelle al sabato sera: la mossa RAI senza precedenti per contrastare Canale

Le ultime indiscrezioni sostengono che Rai 1 stia valutando di inserire finalmente Affari Tuoi nell'access prime time del sabato già dal 4 ottobre per offrire a Ballando con le Stelle un avvio più solido nella sfida contro Canale 5. Il motivo? Gli ascolti non proprio entusiasmanti della prima puntata del ventennale del programma di Milly Carlucci.

Il suo non è stato certo un avvio di stagione che lascia il segno, i dati auditel del sabato appena passato, infatti, pendono dalla parte di Tu Si Que Vales che, a differenza di Ballando con le Stelle, può contare sulla scia tracciata da La ruota della fortuna.

Ballando con le Stelle: perché il traino di Affari Tuoi può contare per lo share

Affari tuoi

La prima serata del weekend è terreno sensibile: l'esordio di Ballando con le Stelle si è fermato intorno al 23% mentre Tú sí que vales su Canale 5 ha superato abbondantemente il 28%.

Sei punti di differenza contano come macigni e infatti la RAI corre subito ai ripari e propone quello che avrebbe già dovuto fare da tempo: portare il successo di Stefano De Martino con Affari tuoi in access anche al sabato sera.

La ruota della fortuna, nella rete concorrente, consolida il pubblico e lo porta direttamente nelle fauci del talent show. Inserire Affari tuoi prima di Milly Carlucci, quindi, significherebbe giocare ad armi pari e agganciare spettatori nella fascia 20.30-21.30, allineando il pubblico generalista sul canale.

Pur vivendo una stagione meno brillante del 2023, il gioco dei "pacchi" resta un marchio ad alta riconoscibilità e con un bacino potenziale nell'ordine dei 4 milioni: un contributo prezioso per accendere l'incipit di serata e far arrivare il pubblico caldo alle prime esibizioni.

Come cambierebbe il palinsesto del sabato di RAI 1

Con Affari Tuoi in access, Ballando con le Stelle partirebbe attorno alle 21.30, ovvero in linea con le altre prime serate della rete ammiraglia. La scaletta dello dance show potrebbe concentrarsi, così, fin da subito sui concorrenti più attesi e ridurre l'anteprima puntando sull'effetto continuità tra game e varietà.

Gioverebbe in primis all'attenzione del pubblico, ma l'obiettivo è duplice: limitare l'inerzia della concorrenza costruita da La Ruota della Fortuna e riaprire la contesa con Tu Si Que Vales nelle fasce chiave 21.30-23.00, quando si decide la media di share.

Affari Tuoi prima di Ballando con le Stelle: quando scatta il nuovo assetto

Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle

La data indicata per il possibile debutto è già questo sabato, il 4 ottobre. Da Viale Mazzini però, almeno per il momento, non arrivano comunicazioni ufficiali: si tratta di un'ipotesi di lavoro che, se confermata, cancellerebbe la consueta pausa del sabato per Affari Tuoi.

In prospettiva, il traino del game show e il cambio di palinsesto servirebbe a rimettere in equilibrio il sabato sera di Rai 1 e a valorizzare il cast di Ballando con le Stelle in una stagione ad alta competizione.

La strategia è chiara a tutti e fa ben sperare: presidiare l'access con un brand forte per accompagnare il pubblico fino al via di Ballando con le Stelle. Sarà sufficiente per riaprire il testa a testa del sabato?