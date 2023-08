Ballando con le stelle Milly Carlucci svela il primo concorrente ufficiale: ecco chi è

Ballando con le Stelle ha introdotto il suo primo concorrente ufficiale: nel giorno di Ferragosto, Milly Carlucci ha sorpreso piacevolmente i fan del talent show annunciando che nella nuova stagione Ricky Tognazzi si esibirà sulla pista del programma del sabato sera di Rai 1.

La presentazione del marito di Simona Izzo è avvenuta attraverso un video in cui compare anche l'attrice stessa. I due hanno creato un simpatico momento, quasi come Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Nel video, la doppiatrice si avvicina al lettino dove Ricky Tognazzi si sta massaggiando a causa dell'acido lattico accumulato dagli allenamenti per prepararsi al programma.

Nella clip, l'attore e regista sta ascoltando la spiegazione della rumba attraverso le cuffie, ma le domande insistenti e volutamente petulanti di Simona Izzo gli impediscono di concentrarsi e imparare la lezione assegnata dagli autori del programma.

Il video è stato condiviso sulla pagina ufficiale del programma, nella caption si legge: "Ricky Tognazzi è il primo concorrente ufficiale di Ballando Con Le Stelle 2023! Ecco la sua preparazione atletica in vista della sfida che lo attende".

Nei giorni scorsi sono stati svelati i potenziali partecipanti al programma. Inoltre, le speculazioni riguardanti la giuria stanno aumentando. Non è ancora chiaro se i giurati dell'anno scorso, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni, verranno tutti confermati. Si è appreso che Sonia Bruganelli si è proposta come possibile membro della giuria, tuttavia secondo Dagospia, sembra che Milly Carlucci non mostri entusiasmo riguardo a questa scelta.