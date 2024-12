Ballando con le stelle, Milly Carlucci: "Su Mariotto costretti a mantenere il silenzio"

Si sta per conclude una stagione molto tumultuosa di Ballando con le stelle. Lo show di Rai 1 - che decreterà il vincitore sabato 21 dicembre - è stato carico di problematiche tra cui le faide di Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli, l'allontanamento di Madonia e, in ultimo, il caso Mariotto. Il giudice che ha abbondato lo show durante la gara senza una spiegazione alcuna (salvo poi rientrare in semifinale) ha costretto Milly Carlucci a prendere posizione e a parlare di quanto accaduto.

Milly Carlucci svela retroscena sul "caso Mariotto" in un'intervista

La celebre conduttrice ha parlato a lungo di Ballando con le stelle e lo ha fatto in un'intervista che ha rilasciato a Fanpage, dove ha parlato dell'edizione che si sta per concludere - da tutti definita "record" - e, ovviamente, si è soffermata sul caso che ha interessato l'opinione di stampa e pubblico.

Soprattutto, ha risposto in merito a chi ha criticato il programma e la stessa Carlucci di aver "cavalcato l'onda", speculando per giorni e giorni sull'assenza del giudice. "Non saprei dire di cosa sia figlia, per chi guarda il programma potrebbe essere anche un'interpretazione legittima, visto che noi ci trovavamo impossibilitati dal dare spiegazioni", esordisce la Carlucci.

"Oggi posso dire che la ragione per cui non abbiamo detto nulla per due settimane è che dopo quell'evento Guillermo se n'è andato a Riyad, non c'era, tutte le nostre discussioni sono state filtrate e noi non eravamo certi di una risoluzione positiva", conferma.

"Siamo stati costretti a un attendismo, avremmo voluto dire subito che ci sarebbe stato ma certezza non c'era".

E poi sulla scelta di annunciare il suo ritorno durante la semifinale: "è dovuta al fatto che noi avevamo deciso di iniziare con un momento familiare dedicato ai concorrenti. Non ci piaceva iniziare con un tono che distraesse da questo clima", racconta. "L'interesse si sarebbe spostato su Guillermo che non c'entrava nulla. Rientrati nella ritualità, si è aperto spazio per il suo momento".

Conclude rivelando cosa c'è dietro in merito al suo rientro a Ballando, confessando se è stata Milly Carlucci a decidere o se è stata la Rai a farlo. "Una scelta comune, questa non è casa nostra, la casa è la Rai", commenta. "È stata una decisione presa pensando di voler tendere una mano a Guillermo, sapendo che nelle famiglie se qualcuno ha un momento difficile una persona di media umanità non lo caccia fuori di casa. Gli si dice che si sta insieme e si supera insieme".