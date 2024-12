Milly Carlucci svela: “Mariotto ha lasciato Ballando con le stelle in motorino”, ecco cosa ho pensato

In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, Milly Carlucci, storica conduttrice di Ballando con le Stelle, ha parlato dell'episodio che ha catalizzato l'attenzione nell'ultima puntata del programma: l'improvviso abbandono dello studio da parte di Guillermo Mariotto. Ma non solo: Milly ha anche lodato le straordinarie qualità di Federica Pellegrini e Sonia Bruganelli, concorrenti di questa edizione, sottolineandone forza e professionalità.

Mariotto lascia lo studio: "Un fulmine a ciel sereno"

Riferendosi al momento in cui il giurato ha lasciato improvvisamente lo studio, Milly ha dichiarato: "È stato un fulmine a ciel sereno. Che ti devo dire? Al principio abbiamo pensato a una mariottata teatrale: dopo che ha abbracciato Amanda, la sua compagna di giuria delle prime edizioni, è sparito con lei. Io facevo cenni per sapere dove fosse finito, e, da dietro le quinte, mi dicevano: 'Tranquilla, è in zona interviste con Amanda, tornerà'. E invece, non si vedeva".

L'imprevisto si è rivelato più complicato di quello che le era stato fatto capire, quando è arrivata la notizia: "Mi hanno detto: 'Ha preso il motorino e se n'è andato'. Ho pensato: 'Si sarà sentito male'. Ma non so ancora perché l'abbia fatto, perché domenica ho riposato tutto il giorno, ho staccato tutto". "Gli ho lasciato il tempo per riprendersi ha continuato Molly - Ci vogliamo un bene immenso, pensa che mi chiama 'Mami', sono la sua seconda mamma. E una mamma ti deve dire le cose come stanno". Le parole della conduttrice trasmettono affetto e comprensione, ma anche il desiderio di chiarire l'accaduto con il giudice del programma.

Il giudice Guillermo Mariotto

La spiegazione del giurato

"Nessuna fuga da Ballando con le Stelle, ho solo salvato una situazione di pericolo della maison, che dirigo, e il lavoro di 6 mesi" ha spiegato Mariotto all'Adnkronos. "Non ho mai fatto un'assenza in tv, ho sempre partecipato al programma anche con la febbre, mai inviato cartonati, come avevano fatti alcuni della giuria in passato. Se Milly mi vorrà, io ci sarò. Ma bisogna chiedere a lei". Mariotto, per un'improvvisa emergenza aveva dovuto supervisionare gli abiti di una costosissima commessa legata ad un matrimonio in Arabia Saudita.

Federica Pellegrini: una campionessa dentro e fuori dalla pista

Milly ha poi elogiato il comportamento dell'olimpionica, sottolineando la sua straordinaria capacità di adattarsi alle difficoltà. Federica Pellegrini ha dovuto affrontare un cambio di maestro a pochi passi dalle fasi decisive dello show: "Il pomeriggio prima della scorsa puntata non lo dimenticherò mai. Nel giro di poche ore si sono infortunati sia Samuel Peron che Nina Zilli, al rientro da un lungo stop".

"Così ho preso il maestro di Nina, Pasquale La Rocca, e l'ho messo con la Pellegrini: due agonisti che si sono trovati subito. Federica è una vera campionessa: perdere un maestro dopo l'altro e avere la freddezza mentale di prepararsi provando in ogni angolo dello studio è straordinario. Un altro sarebbe uscito dalla sua pelle in preda al panico, come nei cartoni animati", ha raccontato la conduttrice del talent show.

Sonia Bruganelli: una combattente d'acciaio

Un altro elogio è andato all'ex moglie di Paolo Bonolis che ieri abbiamo visto a Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda il mercoledì sera su Rai 2. Protagonista di questa edizione non solo per il suo carattere deciso e le polemiche, ma anche per la sua forza di volontà.

"Di Sonia Bruganelli posso dire che, al di là del suo carattere e delle polemiche, è stata una combattente - ha detto Milly Carlucci - Tanto di cappello di fronte a una donna che, con tre costole rotte, va avanti a ballare. Voglio rendere omaggio alla sua forza di volontà, che la mette nel novero delle campionesse sportive".