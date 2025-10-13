Ballando con le Stelle, Marcella Bella su Barbara D’Urso: "E smuovetela un po’! E' napoletana questa qui"

Barbara D'Urso è tornata in televisione dopo essere rimasta lontana dal piccolo schermo per più di due anni, e lo ha fatto scegliendo un palcoscenico inusuale per lei: la pista di Ballando con le stelle. La sua partecipazione è osservata con curiosità dal pubblico e dalle colleghe. Tra queste, Marcella Bella ha sottolineato che D'Urso appare distante e traumatizzata dall'evento che ha segnato il suo allontanamento da Pomeriggio 5.

Barbara D'Urso vince la terza puntata di Ballando con le stelle

Nel terzo appuntamento che l'ha vista protagonista del dancing show, però, la conduttrice ha ottenuto un risultato significativo sul piano tecnico: nella puntata di sabato 11 ottobre Barbara è arrivata prima in classifica insieme al suo maestro Pasquale La Rocca, conquistando il gradino più alto del podio, condiviso con Francesca Fialdini e il suo partner Giovanni Pernice. Sul fronte della gara, dunque, D'Urso ha dimostrato di saper tenere il campo e di trovare nella danza il momento in cui esprimere se stessa.

Il modo in cui Barbara affronta questa prova è tuttavia molto diverso dal suo abituale stile televisivo: riservata di fronte alle critiche e determinata a lasciarsi andare soltanto sul parquet, per ora non si è ancora pienamente immersa nel gioco "solo ora sto iniziando a divertirmi", ha ammesso sabato scorso rispondendo ad un commento di Carolyn Smith.

Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca

I sorrisi di plastica di Barbara D'Urso secondo Marcella Bella

La cantante di Montagne Verdi ha spiegato di aver sperato che sia la giuria a pungolarla per farla emergere, e ha attribuito questo atteggiamento allo strappo brusco con Mediaset. Per Marcella, quel trauma ha reso Barbara cauta anche nelle parole, secondo la cantante, i sorrisi di Barbara in trasmissione sono spesso "di plastica" e non riescono ancora a nascondere il peso di due anni difficili.

Marcella si è detta infastidita dai commenti ricevuti da Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Fabio Canino, e ha ricevuto la solidarietà delle colleghe di avventura dopo alcuni commenti inappropriati, come quello di Canino che infatti ha chiesto scusa a Marcella Bella. Dietro le quinte la cantante ha addirittura auspicato che l'attenzione dei giurati si sposti su un'altra concorrente, magari proprio su Barbara D'Urso.

L'invito di Marcella alla giuria: "è napoletana...."

"E smuovetela un po' un attimo. Cavolo, è napoletana questa qui. Ditegli qualcosa che la fa smuovere. Sempre con me ce l'hanno?!", ha detto sperando così di non essere più il bersaglio preferito delle critiche, che in realtà comprendono soprattutto il lato tecnico, Marcella e il suo partner Chiquito sabato scorso sono finiti al penultimo posto della classifica.