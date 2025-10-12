Ballando con le Stelle 2025, classifica terza puntata: ex aequo Fialdini e D’Urso. Nessun eliminato

La terza puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 11 ottobre 2025, è stata una serata all'insegna delle emozioni e delle sorprese. Il dance show di Milly Carlucci, trasmesso dopo la partita della Nazionale italiana contro l'Estonia, ha visto come ballerino per una notte Fefè De Giorgi, allenatore della Nazionale di pallavolo maschile, fresco di un nuovo titolo mondiale conquistato pochi giorni fa.

Due coppie salgono sul gradino più alto del podio a pari merito

Un evento raro nella storia del programma: la puntata è terminata con due coppie vincitrici a pari merito. A conquistare la vetta della classifica sono state Francesca Fialdini con Giovanni Pernice e Barbara D'Urso con Pasquale La Rocca, protagoniste assolute di queste prime settimane di gara. Entrambe hanno convinto giuria e pubblico, totalizzando il punteggio più alto della serata.

Tesoretto (troppo ripetitivo)

Il tesoretto della serata è stato assegnato da Alberto Matana Martina Colombari e Luca Favilla, che hanno così conquistato il terzo posto, mentre l'altra metà, grazie a Rossella Erra, è andata a Beppe Convertini con Veera Kinnunen. Tuttavia, tra gli spettatori e sui social non sono mancate le critiche per le assegnazioni, giudicate da alcuni ripetitive, dal momento che le stesse coppie erano già state favorite nella prima puntata.

La classifica completa e le penalità

Le vincitrici della terza puntata sono risultate a pari merito Francesca Fialdini con Giovanni Pernice e Barbara D'Urso con Pasquale La Rocca. Entrambe le coppie partiranno dalla prossima puntata con un bonus di +10 punti. Nessuna coppia è stata eliminata, né è andata al ballottaggio. Tuttavia, la classifica provvisoria ha riservato un malus per le ultime posizioni.

Le coppie di Marcella Bella ed Emma Coriandoli si ritrovano in fondo alla classifica e saranno costrette a scontare una penalità di 10 punti nella prossima puntata. Questa è la classifica finale della terza puntata, annunciata da Milly Carlucci (senza il voto del pubblico):