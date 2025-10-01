Ballando con le stelle, Fabio Canino si scusa con Marcella Bella: "Parole fuori luogo"

La polemica nata dopo l'esibizione di Marcella Bella a Ballando con le Stelle non accenna a spegnersi, ma nelle ultime ore è arrivata la prima dichiarazione distensiva con le scuse di Fabio Canino. Sabato sera, al termine della performance della cantante, alcuni commenti della giuria non erano piaciuti né alla diretta interessata né a parte del pubblico.

Le parole della giuria che hanno provocato la reazione di Marcella Bella

Selvaggia Lucarelli aveva ironizzato sull'outfit scelto dalla cantante: "Mi aspettavo tutto tranne che vederti così smutandata. Sei una delle più nude che abbiamo visto in questi anni", provocando la pronta replica dell'artista siciliana: "Ma no! Ho il pantalone sotto".

A rendere ancora più accesa la discussione era stato l'intervento di Fabio Canino, che aveva evocato ricordi dei suoi anni da animatore a Cuba e Santo Domingo, parlando di "signore arrapatissime" che ballavano con i ballerini. Un commento che aveva fatto storcere il naso a molti spettatori e che la stessa Bella, nei giorni successivi, aveva definito offensivo, arrivando a chiedere scuse pubbliche durante un'intervista a La Vita in Diretta.

Marcella Bella e Chiquito

Le scuse pubbliche di Fabio Canino

In un'intervista al Corriere della Sera, il giurato ha ammesso di aver sbagliato toni e parole: "La mia battuta è uscita malissimo e quando vedrò Marcella mi scuserò senza dubbio. Ho usato quella parola, 'arrapata', davvero fuori luogo. Scusarsi è una dimostrazione di forza, a maggior ragione lo faccio io che da sempre porto avanti una mia battaglia per la gentilezza".

Fabio Canino ha però voluto precisare che da qui a parlare di sessismo nel programma il passo è troppo lungo: "Da sempre Ballando valorizza le donne. Ognuno si prende le responsabilità di quello che fa e io prendo la mia: ho fatto una battuta senza un briciolo di testa", ha detto citando un famoso brano di Marcella Bella.

Il chiarimento di Selvaggia Lucarelli

Alla vicenda è tornata a collegarsi anche la giurata, che ha ribadito il tono ironico del suo commento: "Ho ironizzato sul fatto che Marcella fosse stata la concorrente più 'nuda' mai vista a Ballando, perché Milly è sempre molto rigida sulle questioni costumi. Marcella era oggettivamente molto sexy, nulla di più".

La speranza è che, con le scuse di Fabio Canino e i chiarimenti della giuria, la tensione possa finalmente abbassarsi, oggi anche Beppe Convertini ha replicato ad un attacco diretto di Selvaggia Lucarelli. L'auspicio è che e che Marcella Bella e gli altri concorrenti tornino concentrarsi sulla loro avventura nel dance show di Milly Carlucci e che la giuria impari a calibrare meglio i suoi giudizi.