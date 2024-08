Ballando con le Stelle 2024: Milly Carlucci scippa la decima concorrente ad Alfonso Signorini

Il celebre programma televisivo Ballando con le Stelle, condotto come sempre da Milly Carlucci, ha appena svelato uno dei nomi più attesi della sua prossima edizione: Sonia Bruganelli. La rivelazione è stata fatta con un video pubblicato sull'account social ufficiale del programma, si tratta della decima concorrente annunciata nelle ultime ore, ieri era stato il turno di Luca Barbareschi.

Dal Grande Fratello a Ballando con le Stelle 2024

Sonia Bruganelli, nota per essere stata la moglie del celebre conduttore Paolo Bonolis e per la sua carriera come imprenditrice e opinionista, ha deciso di mettersi alla prova in una nuova avventura, partecipando al popolare talent show di danza. Nel video dell'annuncio, è apparsa entusiasta e determinata, pronta a dimostrare le sue abilità sulla pista da ballo.

Per lei, partecipare al talent rappresenta una sfida personale e professionale. Abituata a stare sotto i riflettori dopo la sua partecipazione al Grande Fratello e L'Isola dei famosi, dove si è seduta sulla poltrona di opinionista, nelle ultime settimane è stata al centro del gossip per la sua presunta relazione con Angelo Madonia, ballerino professionista, che tra le altre cose, svolge anche il ruolo di maestro del programma di Milly Carlucci, anche se difficilmente sarà abbinato all'ex signora Bonolis.

Sonia Bruganelli è la decima concorrente di Ballando

La presenza di Sonia Bruganelli arricchisce ulteriormente un cast che si preannuncia stellare. Ogni anno, Ballando riesce a mettere insieme un gruppo eterogeneo di personaggi famosi, pronti a sfidarsi a colpi di danza e a conquistare il pubblico con le loro performance. Prima di lei erano stati annunciati: Francesco Paolantoni, Federica Nargi, Nina Zilli, Federica Pellegrini, Alan Friedman, Massimiliano Ossini, I Cugini di campagna, Bianca Guaccero e Luca Barbareschi.