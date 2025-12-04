Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini rientra in gara: "C'è l'ok dei medici"

Su RaiPlay è uscita una nuova puntata di Ballando Segreto, lo spin-off di Ballando con le Stelle, in cui Milly Carlucci - insieme agli autori del programma del sabato sera - chiacchiera con i protagonisti del dancing show, tra retroscena, aggiornamenti e curiosità dal backstage. Questa settimana tra gli ospiti ci sono stati anche Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, una delle coppie più attese della stagione, fermi ai box dopo l'infortunio della conduttrice di Da noi... a ruota libera. Fino allo stop forzato, i due erano considerati tra i favoriti al titolo.

Le ultime dall'infermeria di Ballando Segreto: Francesca Fialdini ci sarà

Durante l'intervista, la Fialdini ha rassicurato tutti: le sue condizioni sono in miglioramento e la coppia parteciperà regolarmente alla puntata degli spareggi di sabato 6 dicembre, decisiva per rientrare ufficialmente in gara. Una notizia che mette in difficoltà le altre coppie eliminate, che speravano nel ripescaggio. Tra queste, nomi come Marcella Bella, Beppe Convertini e la Signora Coriandoli, che puntavano all'undicesima puntata per provare a rientrare.

Nel corso della puntata, la conduttrice ha spiegato che dopo le ultime visite i medici le hanno dato il tanto atteso ok al ritorno in pista. Milly Carlucci, però, ha messo in guardia Giovanni Pernice: "Lei sarà sicuramente migliorata, ma non è guarita del tutto, soprattutto alle costole. E questo lo devi sapere: non spingere troppo."

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice

Il messaggio social di Francesca e Giovanni: "Ragazzi, ci vediamo sabato"

Poco dopo, la notizia è stata ufficializzata anche dalla stessa Francesca e da Giovani sui social. Nel video rivolto ai fan la conduttrice si rivolge al suo maestro: "Ti sono mancata un pochino?". "No", risponde lui scherzando, e poi: "Un pochino". Infine Pernice da l'annuncio: "Siamo tornati, stiamo ballando. Cioè ballando, muovendo. Ci stiamo muovendo però, adesso è il momento di ritrovarci insieme con voi. Quindi ragazzi, ci vediamo sabato sera, e vi mandiamo un grande bacio".

Le polemiche dei giorni scorsi: il lastragate

Nei giorni precedenti la Fialdini aveva fatto parlare di sé nonostante l'assenza dalla pista. La conduttrice aveva raccontato che qualcuno nel backstage aveva dubitato del suo infortunio, chiedendo perfino di vedere le lastre per verificare la frattura delle costole. Aveva parlato di un "mandante" e di un "esecutore". Durante la decima puntata il mistero si è improvvisamente sgonfiato: si trattava di un grosso equivoco. Martina Colombari (presunta mandante) e Fabio Fognini (presunto esecutore) non c'entravano nulla, e i tre hanno chiuso la faccenda con storie su Instagram, sorrisi, abbracci e pace fatta in studio.