Ballando con le stelle: Edoardo Tavassi contro Sonia Bruganelli: "Piange ma fa ridere, non si è mai scusata”

Non si placa la polemica su Ballando con le Stelle dopo che Sonia Bruganelli ha reagito alle critiche ricevute da Selvaggia Lucarelli. La giurata ha messo in dubbio il modo in cui l'ex moglie di Paolo Bonolis ha affrontato alcune prove sulla famosa pista da ballo del sabato sera, e la questione è esplosa sui media.

Edoardo Tavassi ricorda le accuse di Sonia Bruganelli al GFVIP 7

La concorrente del talent show, parlando della situazione in diverse trasmissioni televisive, si è lamentata del fatto che sua figlia fosse davanti al televisore ad ascoltare i giudizi negativi su di lei. La replica di Selvaggia Lucarelli non si è fatta attendere e ha ricordato a Sonia le critiche pungenti che lei stessa aveva rivolto ai concorrenti del Grande Fratello VIP 7 quando ricopriva il ruolo di opinionista. Tra questi, Edoardo Tavassi fu uno dei più bersagliati, con Bruganelli che lo definì "manipolatore, subdolo e senz'anima."

Intervistato da Fanpage, Edoardo Tavassi ha ricordato quei giorni nella Casa più spiata d'Italia e, facendo riferimento alla querelle tra la Lucarelli e l'ex opinionista, ha dichiarato: "Lei sta montando un caso enorme solo perché Selvaggia Lucarelli le ha detto che appare 'piccola sul palco'. Nulla di grave. Ricordo, invece, che quando era lei a essere opinionista al Grande Fratello, andò sul personale giudicando me e i miei compagni di avventura, e lo fece con rabbia. Si scagliò contro una persona chiusa nello stesso contesto da 5 mesi, senza avere la minima percezione di quanto accade all'esterno."

Sonia Bruganelli e Carlo Aloia a Ballando con le stelle

Tavassi ha proseguito criticando l'atteggiamento di Bruganelli, che non ha mai riflettuto sulle conseguenze dei suoi giudizi, né si è scusata: "Si permise di dirmi 'Hai 40 anni e sei subdolo, senz'anima e manipolatore' senza pensare alle ripercussioni psicologiche che avrei subito, recluso in una Casa senza contatti con l'esterno."

Nell'intervista, Edoardo Tavassi esprime il dubbio che Sonia non seguisse realmente il programma quando era opinionista, dato che i suoi interventi spesso risultavano insensati. Sottolinea anche alcuni episodi in cui Bruganelli si era rivolta a lui in maniera pesante. Secondo Edoardo, la rabbia di Sonia sembrava dettata da un fatto personale.

L'ex vippone critica la Bruganelli per il suo atteggiamento odierno, riferendosi al fatto che ora si lamenta per i commenti di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle, dove è stata definita "piccola sul palco". Tavassi evidenzia che Lucarelli non l'ha attaccata come persona o madre, ma ha espresso un giudizio tecnico legato alla performance, cosa che Sonia non avrebbe fatto con lui ai tempi del GFVIP.

Edoardo Tavassi: "Mai ricevuto scuse"

Il fratello di Guendalina, nel suo intervento, sottolinea che Sonia Bruganelli non si è mai scusata con lui, nemmeno dietro le quinte. "Mai, nemmeno a telecamere spente," afferma Tavassi, ricordando di aver riso mentre lei lo attaccava, cercando di parlare senza riuscirci. Racconta di essere riuscito solo a dirle: "Guarda la diretta del Grande Fratello prima di fare commenti, perché quei giudizi hanno il potere di colpire una persona che è isolata dal mondo esterno. La tua voce è l'unica che sentiamo, la 'voce del popolo'."

Edoardo Tavassi prosegue raccontando come, nei giorni successivi, si chiedesse continuamente il motivo di quelle parole. "Perché ha detto quelle cose proprio a me, che mi sono sempre sentito una persona buona? Un attacco così ti lascia spiazzato, ti fa stare male." Ora, guardando la situazione di Sonia a Ballando con le stelle, riflette su come lei si senta offesa per essere stata definita "piccola sul palco". "Fa ridere," continua Edoardo, "se ha reagito così per questo, non oso immaginare cosa avrebbe fatto se fosse stata giudicata dalla Sonia Bruganelli che ha giudicato me."