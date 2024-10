Ballando con le stelle 2024: Raoul Bova ospite d'onore, quali coppie si esibiranno stasera su Rai 1

Ballando con le stelle 2024 si prepara al suo primo spareggio e ad accogliere Raoul Bova come ballerino per una notte in questo sabato 19 ottobre, come sempre su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Ballando con le stelle 2024 torna, stasera su Rai 1 alle 20:30, per un nuovo sabato sera all'insegna della danza. E per una nuova sfida con Tu sì que vales su Canale 5, che la scorsa settimana è stata vinta proprio dal programma di Milly Carlucci. Dopo Fabio Caressa e Benedetta Parodi, il ballerino per una notte di sabato 19 ottobre sarà un amatissimo attore appena tornato sull'ammiraglia RAI con la sua serie di grande successo.

Ballando con le stelle: l'osite della quarta puntata

È Raoul Bova l'ospite d'onore di sabato 19 ottobre. L'attore si cimenterà in un valzer sulle note del brano "My Way" insieme a Maria Ermachkova.

Appena due giorni fa, giovedì 17 ottobre, è tornato a vestire i panni di don Massimo nella 14ma stagione di don Matteo, che vedrà il nuovo parroco di Spoleto come sempre molto impegnato a risolvere i casi di cronaca locale, ma anche alle prese con vecchie beghe familiari che torneranno prepotentemente a galla. Anche per questa stagione, però, pare che don Massimo potrà consolarsi con gli ascolti: la prima puntata di Don Matteo 14 è stata seguita da quasi 5 milioni di spettatori.

Le coppie in gara sabato 19 ottobre 2024

Per il momento le esibizioni previste restano 13 ma lo spareggio iniziale, tra Sonia Bruganelli e Alan Friedman, decreterà quale dei due concorrenti, con rispettivi maestri di ballo, dovrà per il momento accomodarsi a bordo pista.

Ecco le coppie in gara:

Bianca Guaccero-Giovanni Pernice

Federica Nargi-Luca Favilla

Francesco Paolantoni-Anastasia Kuzmina

Luca Barbareschi-Alessandra Tripoli

Federica Pellegrini-Angelo Madonia

Sonia Bruganelli-Carlo Aloia (spareggio)

Alan Friedman-Giada Lini (spareggio)

Nina Zilli-Pasquale La Rocca

Tommaso Marini-Sophia Berto

I Cugini di Campagna-Rebecca Gabrielli

Anna Lou Castoldi-Nikita Perotti

Massimiliano Ossini-Veera Kinnunen

Furkan Palali-Erica Martinelli

La classifica per il momento è guidata dalla coppia formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice.