Ballando con le Stelle, classifica sesta puntata: Fabio Fognini trionfa, Francesca Fialdini si infortuna

La sesta puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 1° novembre 2025 ha regalato forti emozioni e colpi di scena, culminando con la prima eliminazione definitiva della stagione. L'ex tennista Fabio Fognini, in coppia con Giada Lini, si è rivelato la vera sorpresa della serata, conquistando giuria e pubblico con un samba spettacolare che gli è valsa il primo posto in classifica e il tesoretto della puntata. A lasciare il programma al termine dello spareggio finale è stata invece la coppia formata da Beppe Convertini e Veera Kinnunen.

La classifica della sesta puntata

Grazie ai voti della giuria e ai tesoretti (quello di Alberto Matano a Fognini, e metà di quello di Rossella Erra a Marcella Bella), questa è stata la classifica della sesta serata (senza considerare il televoto finale).

Fabio Fognini e Giada Lini 74 punti

Marcella Bella e Chiquito 53 punti

Martina Colombari e Luca Favilla 48 punti

Filippo Magnini e Alessandra Tripoli 47 punti

Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca 47 punti

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina 40 punti

Rosa Chemical e Erica Martinelli 40 punti

Nancy Brilli e Carlo Aloia 39 punti

Beppe Convertini e Veera Kinnunen 13 punti

Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale 7 punti

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice 2 punti

Beppe Convertini, la Signora Coriandoli e Nancy Brilli vanno allo spareggio per l'eliminazione. Convertini lascia la gara con il 16% dei voti social. Emma e Nancy, invece, all'inizio della puntata di sabato prossimo, si giocheranno la permanenza nel dance show con un altro spareggio.

Le emozioni della serata: il saluto a Andrea Delogu e la lite di Marcella Bella con la giuria

La puntata si è aperta con un momento di grande commozione: Milly Carlucci ha voluto dedicare un toccante saluto ad Andrea Delogu, assente dopo la morte del fratello Evan. La conduttrice, visibilmente emozionata, ha espresso la sua vicinanza ad Andrea con parole di affetto, assicurandole che la "famiglia" di Ballando l'aspetta per farla tornare a sorridere, al suo fianco c'era Nikita Perotti, maestro di Andrea che è apparso molto provato.

Le scintille, tuttavia, non sono mancate. L'usuale tensione in giuria è esplosa nel corso dell'esibizione di Marcella Bella, quando la cantante si è trovata coinvolta in un acceso botta e risposta. Insoddisfatta dei voti e dei commenti, la cantante ha espresso il suo disappunto nei confronti della giuria, in particolare verso Selvaggia Lucarelli, "chissà se prima o poi verrai su questa pista", ha detto Marcella alla giurata con aria di sfida. La lite ha creato un momento di alta tensione in studio, stemperato solo dall'intervento di Milly Carlucci.

Un altro colpo di scena ha riguardato Francesca Fialdini, costretta a dare forfait a causa di un infortunio al piede avvenuto ieri durante le prove. La concorrente, data come una delle favorite, ha espresso la sua profonda amarezza, lasciando un interrogativo sul suo rientro in gara. Ivan Zazzaroni ha ricordato che Luisella Costamagna in passato ha vinto il dance show rientrando dopo un lungo infortunio.