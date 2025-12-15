Ballando con le Stelle, Antonella Clerici si sbilancia: “Faccio il tifo per Andrea Delogu e Nikita Perotti”

Alla vigilia della finale, Andrea Delogu e Nikita Perotti incassano un appoggio importante: Antonella Clerici si espone in diretta tv e fa il tifo per la coppia rivelazione dello show.

La finale di Ballando con le Stelle è ormai alle porte: sabato sera andrà in onda l'atto conclusivo del dancing show condotto da Milly Carlucci. Tra i finalisti spiccano Andrea Delogu e Nikita Perotti, che nelle ultime ore hanno ricevuto un endorsement davvero speciale. Durante una puntata di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha infatti confessato apertamente di fare il tifo per la coppia formata dalla conduttrice de La Porta Magica e dal suo maestro di ballo.

Gli auguri di Natale di Andrea Delogu che emozionano Antonella Clerici

Nel corso della trasmissione, la conduttrice di È sempre mezzogiorno ha ricevuto in diretta anche degli auguri di Natale molto particolari. Andrea Delogu, concorrente di Ballando con le Stelle, ha registrato un videomessaggio dedicato ad Antonella Clerici, nel quale ha voluto farle i suoi più sinceri auguri: "Anto, sorpresa! Volevo fare tanti auguri a te e a tutte le amiche e gli amici di È sempre mezzogiorno. Il regalo più grande è vederti tutti i giorni in televisione, perché tu sei una luce. Lo sai che ti adoro sopra ogni cosa".

Subito dopo è intervenuto anche Nikita Perotti, che si è unito agli auguri con il suo consueto entusiasmo: "Mi unisco, auguri a tutti, auguri Antonella... ora però possiamo allenarci!". I due stanno infatti preparando le coreografie in vista della finale di sabato 20 dicembre 2025.

Andrea Delogu e Nikita Perotti

La reazione della conduttrice di È sempre mezzogiorno: "Tifo per loro"

Visibilmente emozionata, Antonella Clerici ha ringraziato Andrea Delogu per il pensiero e non ha nascosto la sua preferenza: "Che adorabile Andrea Delogu, arrivata in finale a Ballando con le Stelle. Posso dirlo? Io faccio il tifo per te Andrea e per Nikita. Siete davvero bravissimi, mi sono sbilanciata: faccio il tifo per voi".

Verso la finale di Ballando con le Stelle

Sabato prossimo Andrea Delogu e Nikita Perotti dovranno però vedersela con gli altri finalisti, tutti in corsa per alzare la Coppa del vincitore. Tra i favoriti dei bookmaker figurano Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, seguiti da Barbara d'Urso e Pasquale La Rocca, che insieme ad Andrea Delogu sembrano i principali contendenti per la vittoria finale. Più staccati nelle preferenze, ma ancora in gara, i due sportivi Fabio Fognini e Filippo Magnini.