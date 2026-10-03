Ballando con le stelle 2026 al via: le coppie, la giuria, le novità, quando finisce

Sarà un'edizione di rinnovamento quasi totale per Ballando con le stelle, che comincia il suo 2026 con una novità fondamentale: il cambio casa. Per la prima volta, infatti, Milly Carlucci porta la sua pista nel nuovo Studio "Pippo Baudo" di Saxa Rubra.

Una novità importante per il programma, che inaugura la nuova stagione con 13 coppie in gara, una giuria profondamente rinnovata e nuovi meccanismi di partecipazione del pubblico. In pista si alterneranno protagonisti del cinema, della televisione, della musica, dello sport e dell'informazione, chiamati a misurarsi con allenamenti e coreografie sempre più impegnative.

Le coppie di Ballando con le stelle 2026

Sono 13 le coppie pronte a scendere in pista nella nuova edizione. Il cast mette insieme personaggi con esperienze molto diverse, da veterani dello spettacolo come Monica Guerritore, Massimo Ghini e Ornella Muti, a un'assoluta esordiente come Noemi Bocchi.

Ecco tutti i concorrenti e i rispettivi maestri:

Aurora Ramazzotti - Nikita Perotti

Manuela Moreno - Carlo Aloia

Noemi Bocchi - Giovanni Pernice

Alessandro Matri - Giada Lini

Massimo Ghini - Valentina Fiorini

Andy Diaz - Gioia Giovanatti

Jimmy Ghione - Anastasia Kuzmina

Anna Safroncik - Leonardo Lini

Alberto Ravagnani - Erika Martinelli

Monica Guerritore - Luca Urso

Riccardo Rossi - Elisa Terrasi

Eugenio Finardi - Rebecca Gabrielli

Ornella Muti - Pasquale La Rocca

A questi 13 protagonisti si aggiunge, nella prima puntata, Federica Sciarelli, prima "Ballerina per una notte". La giornalista salirà per la prima volta sulla pista di Ballando con le stelle insieme al maestro Chiquito, con una coreografia preparata appositamente per l'occasione. Per Federica Sciarelli sarà un'esperienza lontana dal ruolo con cui il pubblico la segue abitualmente. Sarà Milly Carlucci ad accompagnarla nel corso della serata, mentre la sua esibizione verrà valutata dalla nuova giuria del programma.

La nuova giuria: arriva Barbara D'Urso

Barbara D'Urso, dopo essere stata concorrente, diventa giudice di Ballando

Il cambiamento più significativo riguarda il tavolo della giuria. Carolyn Smith resta presidente e sarà affiancata dai confermati Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Dopo settimane di speculazioni, Ballando ha finalmente annunciato che Alberto Matano, ma soprattutto Barbara D'Urso, sarebbero stati i due nuovi volti della squadra che ogni settimana dovrà valutare le performance delle coppie.

La nuova formazione porta quindi al tavolo cinque personalità differenti, con il compito di accompagnare la gara attraverso voti, giudizi e commenti sulle esibizioni.

Il Tesoretto viene diviso in tre

Cambia anche uno dei meccanismi più caratteristici della trasmissione: il Tesoretto. A occuparsene saranno Francesca Fialdini, Simona Ventura e Rossella Erra, che lo divideranno in tre parti. Il loro intervento a bordo pista potrà incidere sulla classifica e modificare gli equilibri della competizione.

Confermati anche i Tribuni del popolo, con Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino chiamati a rappresentare il punto di vista del pubblico e a commentare le esibizioni.

Per la prima volta si vota anche su RaiPlay

Il pubblico a casa avrà a disposizione un nuovo canale per partecipare alla gara. Per la prima volta nella storia della Rai, il voto sarà disponibile anche sulla piattaforma RaiPlay, che si aggiunge al tradizionale sistema di partecipazione attraverso i social ufficiali di Ballando con le stelle. Il pubblico potrà quindi intervenire direttamente sull'andamento della competizione sostenendo le coppie preferite.

Simone Di Pasquale al posto di Paolo Belli

Simone Di Pasquale

Una delle novità della nuova edizione riguarda anche la presenza di Simone Di Pasquale nella Sala delle Stelle, da dove seguirà i concorrenti e racconterà ciò che accade lontano dalla pista.

Cambia quindi anche il ruolo di Paolo Belli, storico protagonista dello show danzereccio di Rai 1. L'artista non comparirà in video nel corso delle puntate, ma continuerà a lavorare al programma dietro le quinte. La decisione è stata presa d'intesa con la Rai dopo i mesi difficili seguiti all'incidente in bicicletta dello scorso luglio, nel quale ha perso la vita l'uomo coinvolto nell'impatto.

Dopo l'incidente Belli aveva sospeso gli impegni professionali e annullato le date del tour estivo. Ora sta riprendendo gradualmente la propria attività, ma per l'edizione 2026 Rai e artista hanno scelto di non riportarlo davanti alle telecamere. La collaborazione con Ballando, tuttavia, prosegue: la Paolo Belli Big Band sarà ancora presente in studio e accompagnerà dal vivo le esibizioni delle coppie, con la direzione musicale del maestro Luigi Saccà.

Quando inizia e quando finisce Ballando con le stelle 2026

La nuova edizione debutta sabato 3 ottobre 2026 su Rai 1. Il percorso delle 13 coppie proseguirà fino alla finale di sabato 19 dicembre 2026, appuntamento nel quale verrà eletto il nuovo vincitore o vincitrice dello show.

Le esibizioni saranno disponibili anche on demand, nel corso della settimana, sulla piattaforma RaiPlay, dove sarà possibile seguire Ballando Segreto, dedicato agli approfondimenti e al dietro le quinte dello show.