Ballando con le stelle 2025, la classifica della seconda puntata: Fialdini trionfa, nessun eliminato

Nella seconda puntata di Ballando con le stelle 2025, la classifica ha premiato ancora una volta la coppia formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, ma non è stata clemente con Nancy Brilli e Beppe Convertini.

Per la seconda settimana di fila, Ballando con le stelle non ha eliminato nessuno dei suoi concorrenti. In una classifica che ultimo per il momento Beppe Convertini, a trionfare è stata, con poca sorpresa, Francesca Fialdini.

La classifica provvisoria con coppie e punteggi

Insieme al maestro Giovanni Pernice, che un anno fa aveva alzato la coppa con Bianca Guaccero, poi sua compagna, Francesca Fialdini sta dimostrando di essere al momento la super favorita della nuova edizione del talent "ballerino". Va a lei, infatti, la seconda vittoria consecutiva in due settimane di programma.

Nel corso della puntata ci sono state anche le scuse di Fabio Canino a Marcella Bella per via dei commenti che le aveva rivolto una settimana fa: era ovvio, dunque, che i 50 punti del tesoretto conquistati dalla ballerina per una notte Belen Rodriguez sarebbero stati assegnati a lei da Alberto Matano.

Filippo Magnini e Alessandra Tripoli sono stati invece i destinatari dei punti extra assegnati da Rossella Erra.

Ecco, dunque, la classifica che si è delineata a Ballando con le stelle nella serata di sabato 4 ottobre:

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice: 76 punti

Filippo Magnini e Alessandra Tripoli: 52 punti

Marcella Bella e Chiquito: 52 punti

Andrea Delogu e Nikita Perotti: 42 punti

Rosa Chemical e Erica Martinelli: 40 punti

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina: 37 punti

Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca: 37 punti

Martina Colombari e Luca Favilla: 34 punti

Fabio Fognini e Giada Lini: 28 punti

La Signora Coriandoli e Simone Di Pasquale: 26 punti

Nancy Brilli e Carlo Aloia: 23 punti

Beppe Convertini e Veera Kinnunen: 10 punti

Ottima l'esibizione di Belen Rodriguez, che ha raccolto una standing ovation nella danza con Yuri Orlando. Lei in lustrini e frange, scatenata. Complimenti dalla giuria: "Dovevi venire a Ballando con le stelle", dice Selvaggia Lucarelli, prima di chiederle pubblicamente di sbloccarla sui social.

La conduttrice argentina, che ha annunciato un suo prossimo ritorno su Rai 2, ha firmato il famoso contratto con Milly Carlucci: un segno del fatto che potremmo effettivamente vederla in pista come concorrente il prossimo anno?