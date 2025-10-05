Ballando con le stelle 2025, la classifica della seconda puntata: Fialdini trionfa, nessun eliminato

Per la seconda settimana di fila, Ballando con le stelle non ha eliminato nessuno dei suoi concorrenti. In una classifica che ultimo per il momento Beppe Convertini, a trionfare è stata, con poca sorpresa, Francesca Fialdini.
La classifica provvisoria con coppie e punteggi
Insieme al maestro Giovanni Pernice, che un anno fa aveva alzato la coppa con Bianca Guaccero, poi sua compagna, Francesca Fialdini sta dimostrando di essere al momento la super favorita della nuova edizione del talent "ballerino". Va a lei, infatti, la seconda vittoria consecutiva in due settimane di programma.
Nel corso della puntata ci sono state anche le scuse di Fabio Canino a Marcella Bella per via dei commenti che le aveva rivolto una settimana fa: era ovvio, dunque, che i 50 punti del tesoretto conquistati dalla ballerina per una notte Belen Rodriguez sarebbero stati assegnati a lei da Alberto Matano.
Filippo Magnini e Alessandra Tripoli sono stati invece i destinatari dei punti extra assegnati da Rossella Erra.
Ecco, dunque, la classifica che si è delineata a Ballando con le stelle nella serata di sabato 4 ottobre:
-
Francesca Fialdini e Giovanni Pernice: 76 punti
-
Filippo Magnini e Alessandra Tripoli: 52 punti
-
Marcella Bella e Chiquito: 52 punti
-
Andrea Delogu e Nikita Perotti: 42 punti
-
Rosa Chemical e Erica Martinelli: 40 punti
-
Paolo Belli e Anastasia Kuzmina: 37 punti
-
Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca: 37 punti
-
Martina Colombari e Luca Favilla: 34 punti
-
Fabio Fognini e Giada Lini: 28 punti
-
La Signora Coriandoli e Simone Di Pasquale: 26 punti
-
Nancy Brilli e Carlo Aloia: 23 punti
-
Beppe Convertini e Veera Kinnunen: 10 punti
Ottima l'esibizione di Belen Rodriguez, che ha raccolto una standing ovation nella danza con Yuri Orlando. Lei in lustrini e frange, scatenata. Complimenti dalla giuria: "Dovevi venire a Ballando con le stelle", dice Selvaggia Lucarelli, prima di chiederle pubblicamente di sbloccarla sui social.
La conduttrice argentina, che ha annunciato un suo prossimo ritorno su Rai 2, ha firmato il famoso contratto con Milly Carlucci: un segno del fatto che potremmo effettivamente vederla in pista come concorrente il prossimo anno?