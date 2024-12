Ballando con le stelle 2024, stasera su Rai 1 la seconda semifinale: le coppie, la classifica, gli ospiti

Manca sempre meno alla conclusione di Ballando con le stelle 2024: stasera su Rai 1 va in onda la seconda semifinale, quella che deciderà chi, la prossima settimana, potrà gareggiare per il trofeo.

Dopo una settimana di assenza ma assai faticosa da un punto di vista mediatico, Ballando con le stelle 2024 torna stasera su Rai 1, come sempre alle 20:30, per disputare la seconda semifinale. Nonostante a tenere banco sia ancora la questione Guillermo Mariotto sì o Guillermo Mariotto no, ricordiamo che la classifica di questa puntata stabilià chi potrà accedere alla finalissima del 21 dicembre.

Le coppie ancora in gara a Ballando con le stelle

Ad aprire la puntata di sabato 14 dicembre saranno Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, che è diventato il suo nuovo maestro dopo l'abbandono di Angelo Madonia e dopo l'infortunio, durante le prove, di Samuel Peron.

Ecco tutte le coppie pronte a giocarsi un posto in finale:

Federica Pellegrini - Pasquale La Rocca

Bianca Guaccero - Giovanni Pernice

Federica Nargi - Luca Favilla

Luca Barbareschi - Alessandra Tripoli

Tommaso Marini - Sophia Berto

Anna Lou Castoldi - Nikita Perotti

Francesco Paolantoni - Anastasia Kuzmina

La classifica della decima puntata

Il tesoretto della decima puntata, la prima semifinale, era stato suddiviso tra Federica Pellegrini e Tommaso Marini, che hanno occupato le prime due posizioni dell'ultima classifica parziale stilata nello show di Rai 1.

Ecco come si era conclusa la puntata del 30 novembre:

Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca (con 25 punti di tesoretto)

Tommaso Marini e Sophia Berto (con 25 punti di tesoretto)

Federica Nargi e Luca Favilla

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli

Gli ospiti di sabato 14 dicembre 2024

Francesca Chillemi e Alessandro Siani in Io e te dobbiamo parlare, dal 19 dicembre al cinema

Nella sua penultima puntata di stagione, Ballando con le stelle ospiterà ben due ballerini per una notte, pescando dal mondo dello spettacolo e dello sport.

La prima sarà l'attrice Francesca Chillemi. La rivedremo a febbraio con l'ottava stagione di Che Dio ci aiuti, ma stasera scenderà in pista sulle note di "Por una Cabeza" per ballare un tango con il ballerino Moreno Porcu.

L'ex Miss Italia, per l'occasione, sarà accompagnata da Alessandro Siani, regista sceneggiatore e interprete della commedia di Natale Io e te dobbiamo parlare targata Italian International Film - Gruppo Lucisano e Rai Cinema, in sala dal 19 dicembre con 01 Distribution. Con loro ci sarà anche Leonardo Pieraccioni, coprotagonista del film, in cui recita anche Francesca Chillemi.

Il tennista Fabio Fognini, invece, ballerà un boogie sulle note di "Great balls of fire" e sarà accompagnato da Giada Lini.