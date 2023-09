Ballando con le Stelle 2023: Wanda Nara è una nuova concorrente del talent show

Una nuova concorrente si appresta a esibirsi sullapista a Ballando con le stelle: Wanda Nara è ufficialmente entrata a far parte del cast del programma che inizierà sabato 21 ottobre. La Rai ha annunciato la sua partecipazione attraverso il consueto video condiviso sui social, confermando così la presenza della moglie di Mauro Icardi.

Wanda Nara torna nel programma di Milly Carlucci ma questa volta come concorrente, la modella argentina la scorsa stagione era scesa sulla pista di Ballando con le Stelle come ospite del programma e ballerina per una notte. Proprio in quell'occasione la conduttrice le aveva strappato una promessa per questa edizione: "Se firmi qua il prossimo anno parteciperai al programma", aveva detto Milly e Wanda non si era tirata indietro.

Wanda Nara è una concorrente di Ballando con le Stelle

Ecco che oggi quell'impegno reciproco si concretizza con l'ufficializzazione di Wanda Nara come concorrente di Ballando con le stelle, dopo l'annuncio di Lino Banfi di ieri. Nel consueto video di presentazione la showgirl manda un messaggio alla Carlucci: "Ho visto che è uscito il cast completo di Ballando con le stelle - dice Wanda - ma Milly ti sei dimenticata di me perché quest'anno ci sarò anche io, ci vediamo prestissimo a Roma. Nessuno ha detto che sarà facile ma ce la faremo". Mella caption si legge "No, Milly non si era dimenticata di lei! Wanda Nara è la sorpresa finale di Ballando con le Stelle".

Il cast di Ballando con le stelle

Ricky Tognazzi

Rosanna Lambertucci

Simona Ventura

Giovanni Terzi

Carlotta Mantovan

Paola Perego,

Antonio Caprarica

Sara Croci

Teo Mammuccari

Lorenzo Tano

Lino Banfi

Wanda Nara

La giuria di Ballando con le Stelle

Per il momento Milly Carlucci non ha ancora ufficializzato chi giudicherà i concorrenti di Ballando con le Stelle. Se, come sembra, non ci saranno cambiamenti, la giuria sarà composta ancora una volta da Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto.