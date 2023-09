Ballando con le stelle 2023: Lino Banfi concorrente ufficiale della nuova stagione

Alla fine Milly Carlucci ce l'ha fatta: Lino Banfi sarà un concorrente di Ballando con le stelle 2023. L'annuncio, come accaduto per il resto del cast, è avvenuto via social con un video in cui l'attore 87enne, in una conversazione con la conduttrice, ufficializza la sua partecipazione allo show del sabato sera.

"Sono anni che mi stanno dicendo, sapete benissimo, 'Devi fare Ballando con le Stelle, Devi fare Ballando con le stelle' e io non è che... Non lo so, non so fare queste cose. Però, a un certo punto, quando io ci scherzo sempre sul fatto degli 87 anni, fra tre anni comincerò ad avere paura perché 90 fa la paura; tutte 'ste cose assurde (...) Poi alla fine ci ho pensato: 'Ma perché, visto un po' che qualcuno che fa la trasmissione non è proprio di primo pelo, diciamo... Vuoi vedere che forse è il momento opportuno anche per me?". Finge di essere ancora assai confuso a riguardo, che la decisione tutto sommato non sia presa o comunque non sia definitiva, ma subito dopo, incalzato da Milly Carlucci, dichiara: "Millimetricamente io dovevo dire questa frase e la dico millimetricamente: faccio Ballando con le Stelle. Ciao".

Chi sono gli altri concorrenti

Lino Banfi diventa così l'undicesimo concorrente della diciottesima stagione di Ballando con le stelle, al via sabato 21 ottobre su Rai 1. Al momento nel cast del programma sono stati già annunciati Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Paola Perego, Antonio Caprarica, Sara Croce, Lorenzo Tano (figlio di Rocco Siffredi), Teo Mammucari e Carlotta Mantovan. Il portale di Davide Maggio ha poi anticipato che tra non molto potrebbe essere annunciata anche la partecipazione di Wanda Nara.