Ballando con le Stelle 2023, Wanda Nara: ecco cosa ha chiesto a Milly Carlucci per partecipare

Wanda Nara è stata una delle ultime concorrenti ad essere presentata nella stagione 2023 di Ballando con le stelle. La showgirl, prima di accettare l'invito di Milly Carlucci, ha posto una serie di condizioni che sono state divulgate dal settimanale Oggi. La moglie di Mauro Icardi è considerata una delle favorite per la vittoria finale.

Il Successo di Ballando con le Stelle e la Sfida con Tú sí que vales

Ballando con le Stelle sta gradualmente conquistando il pubblico televisivo settimana dopo settimana, registrando un costante aumento degli ascolti. Nonostante ciò, la sfida del sabato sera viene costantemente vinta da Tú sí que vales di Maria De Filippi.

Il Ruolo Chiave del Cast nel Successo del Programma

Una delle chiavi del successo del programma è il suo cast, che, nonostante le polemiche tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica, ha ottenuto il consenso del pubblico. Tra i partecipanti, una delle concorrenti più amate del talent show è Wanda Nara, nota anche nel nostro paese per il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 4.

Wanda Nara e la sua richieste a Milly Carlucci

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, Wanda, per partecipare al programma " Ha chiesto che le fosse affiancato il ballerino più forte e perciò le è stato affidato Pasquale La Rocca, 34 anni".

Pasquale La Rocca e la sua storia a Ballando con le Stelle

Pasquale La Rocca ha trionfato per ben tre volte in diverse edizioni europee di Ballando con le Stelle. Nel 2019 ha conquistato la vittoria in Belgio, l'anno successivo si è ripetuto nella versione irlandese del dancing show, e l'anno scorso ha ottenuto il primo posto in Italia al fianco di Luisella Costamagna.

Il ballerino avrebbe seguito la sua allieva anche ad Instambul, dove Wanda era volata per stare vicino al marito, Mauro Icardi, infatti, oggi gioca nel Galatasaray, squadra che guida la classifica del campionato turco in condominio con il Fenerbahce

La Forza di Wanda Nara nella Sfida Contro la Leucemia

Allo stesso settimanale Wanda Nara, a cui è stata diagnosticata una leucemia, aveva raccontato che in questo percorso sarà seguita dal professore che la tiene in cura "C'è il dottor Pavlovsky che vigila su di me da Buenos Aires e mi dice quello che posso e non posso fare. Gli sforzi, la tensione, la gara, gli allenamenti, li posso sopportare".

"Sono qui anche per mandare un messaggio di normalità ai miei figli. Vedono che ho grinta, che non sto chiusa in casa, che posso saltare, fare le piroette. Spero capiscano che la mamma è invincibile", aveva concluso Wanda Nara.