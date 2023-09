Ballando con le Stelle 2023: Carlotta Mantovan nel cast del programma, ora è ufficiale

Sulla pista di Ballando con le Stelle 2023 si esibirà anche Carlotta Mantovan, la giornalista e conduttrice. La sua partecipazione al talent show di Milly Carlucci è stata confermata ufficialmente attraverso l'account del programma. Carlotta Mantovan, ex moglie di Fabrizio Frizzi, è il quinto nome annunciato dalla produzione. Il programma inizierà sabato 21 ottobre su Rai 1 e durerà per 11 puntate

Nel video di presentazione la futura ballerina è a cavallo e, mentre fa i suoi esercizi di equitazione, intona le note del valzer. "Mi sto allenando per Ballando", dice rivolta alla telecamera. Nella caption del post si legge "È Carlotta Mantovan la quarta concorrente ufficiale di Ballando Con Le Stelle 2023. Anche a cavallo si può imparare a tenere il ritmo, ognuno ha il suo metodo!"

In realtà, c'è un piccolo mistero riguardo al numero dei concorrenti. Sulla pagina Instagram del programma, Carlotta è annunciata come la quinta concorrente. I nomi finora rivelati includono Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura e Giovanni Terzi. Quindi, a meno che Simona e il suo compagno non partecipino come un'unica coppia di concorrenti, opzione che sembrano aver escluso nel video di presentazione, Carlotta sarebbe effettivamente il quinto concorrente.Carlotta è effettivamente la quinta partecipante ufficiale.

Chi è Carlotta Mantovan nuova concorrente di Ballando con le stelle

Carlotta Mantovan è nata a Venezia ed è cresciuta a Mestre, dove ha frequentato il liceo classico e ha superato l'esame di stato nel 2001. Nello stesso anno, ha partecipato alle finali nazionali di Miss Italia 2001 a Salsomaggiore Terme, ottenendo il secondo posto e il titolo di Miss Deborah. Il concorso era presentato da Fabrizio Frizzi, che in seguito diventerà suo marito.

Ballando con le stelle Milly Carlucci svela il primo concorrente ufficiale: ecco chi è

Successivamente, Carlotta Mantovan ha scritto per Il Gazzettino, ha iniziato a studiare Scienze della Comunicazione a Trieste ed è diventata testimonial dell'associazione giornalisti Stampa Veneta Insieme.

Nel 2002 ha sfilato come modella durante l'evento "Modamare a Portocervo" trasmesso su Canale 5. Ha anche partecipato alle selezioni per le nuove Veline di Striscia la notizia, è apparsa a Viva Miss Italia e ha preso parte a Miss Italia come guest star su Rai 1.

Dal 2004 al 2018, è stata giornalista per Sky TG24 e dal 2005 al 2008 ha presentato le previsioni del tempo su Sky Meteo 24.

Dal settembre 2018 è stata conduttrice del programma Tutta salute su Rai 3 e, dal 27 ottobre dello stesso anno, ha affiancato Antonella Clerici nella nuova versione di Portobello su Rai 1. Ha continuato a condurre "Tutta salute" anche nella stagione 2019-2020.

Dal punto di vista della vita privata, Carlotta Mantovan ha avuto una relazione con Fabrizio Frizzi a partire dal 2002, quando si sono conosciuti durante la 62ª edizione di Miss Italia. Dal loro rapporto è nata una figlia nel 2013, e i due si sono sposati il 4 ottobre 2014. La loro unione è durata fino alla morte di Fabrizio Frizzi, avvenuta il 26 marzo 2018 a causa di un'emorragia cerebrale.

I probabili concorrenti del talent show

Negli scorsi giorni, tramite diverse voci di corridoio, sono circolati i nomi di vari personaggi famosi che dovrebbero partecipare a Ballando con le stelle 2023 come Teo Mammucari, il rinomato chef Bruno Barbieri e Bobby Solo, noto autore di numerosi successi degli anni '60 e '70.