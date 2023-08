Ballando con le stelle: ecco i primi nomi scelti da Milly Carlucci, tutti Vip veri

Cominciano a emergere i nomi dei prossimi partecipanti di Ballando con le Stelle, il celebre talent show condotto da Milly Carlucci che giunge quest'anno alla sua 18ª edizione. Le succulente anticipazioni ci giungono, come spesso accade, attraverso Dagospia. Secondo il rinomato portale, i primi personaggi VIP pronti a scendere in pista saranno: Bobby Solo, Simona Ventura, Teo Mammucari e Bruno Barbieri.

Fino a questo momento, sembrerebbe che Simona Ventura parteciperà da sola. Si era precedentemente ventilata la possibilità che si esibisse insieme a Giovanni Terzi, il compagno di SuperSimo, noto giornalista e stimato scrittore. Teo Mammucari, fino all'anno scorso, faceva parte della giuria di Tu si que vales, ora il suo posto è stato preso da Luciana Littizzetto. Il celebre chef Bruno Barbieri approda su Rai 1 dopo i successi delle sue trasmissioni su Sky, tra cui il seguitissimo talent show Bruno Barbieri - 4 hotel. Infine, Bobby Solo, 78 anni, è uno degli artisti più celebri degli anni '60 e '70, famoso per successi evergreen come Una lacrima sul viso.

Ballando con le stelle: chi ha superato i primi provini

Negli scorsi giorni, TvBlog aveva anticipato che la produzione del programma del sabato sera su Rai 1 aveva fatto i provini a numerosi personaggi VIP del mondo della televisione, dello spettacolo e della musica. Tra di essi, il portale aveva menzionato il cantante Leo Gassman, recentemente apparso a Sanremo, Paola Perego, co-conduttrice insieme a Simona Ventura in Citofonare Rai 2, l'attore e regista Michele Placido e il celebre cantante napoletano Nino D'Angelo.

Dal mondo della famosa serie televisiva Mare fuori, che recentemente ha attirato l'attenzione anche del New York Times, sembra che abbiano superato le prime selezioni anche Massimiliano Caiazzo e Serena de Ferrari, rispettivamente noti come Carmine Di Salvo e Viola nella serie.

Inoltre, potrebbe unirsi alla lista dei partecipanti a Ballando con le Stelle, anche il campione olimpico dei 100 metri, Marcell Jacobs, che l'anno scorso è stato ospite del programma in qualità di ballerino per una notte. Infine, sembra che dal mondo dello sport possa arrivare anche Fabio Cannavaro, ex difensore del Napoli e membro della nazionale italiana campione del mondo nel 2006.