Ballando con le stelle 2021, Morgan attacca Selvaggia Lucarelli ma Milly Carlucci interviene in diretta

Milly Carlucci è intervenuta in diretta a Ballando con le stelle 2021 sulla polemica nata tra Morgan a Selvaggia Lucarelli, cercando di porre un freno alla questione dopo l'ennesimo attacco del cantautore. Nella clip di presentazione infatti Morgan ha usato toni duri contro la giurata ma quando la linea è tornata allo studio Milly Carlucci ha smorzato i toni, lodando i componenti della giura e, nello stesso tempo, spendendo parole di apprezzamento per i concorrenti.

Tanto rumore per nulla si potrebbe dire, i due casi della settimana legati alle frasi di Alfonso Signorini sull'aborto durante il Grande Vip 6, e il litigio tra Selvaggia Lucarelli e Morgan a Ballando con le stelle, con il cantante che ha detto di aver querelato la giurata per violazione della privacy, si sono sgonfiati durante le rispettive dirette televisive.

Signorini non ha accennato alla polemica che lo aveva investito, la Carlucci, al contrario, è intervenuta in diretta lodando la sua giuria, ma blandendo allo stesso tempo i concorrenti.

Eppure nella puntata di sabato 20 novembre è stata mandata una clip in cui Morgan, con toni molto più pacati rispetto a quelli avuti la settimana precedente, ha ribadito che la giornalista "impone la sua negatività, umiliando" e poi "dare zero significa non avere capito niente. Vuole dirmi che valgo zero. Bisogna meritarsi il potere di giudicare. La Lucarelli deve affermare di esistere. Ma io le dico che lo sappiamo, non c'è bisogno di aggredire l'umanità intera. Sei intelligente, sai parlare, hai delle idee lo abbiamo capito. Non esagerare, fai vedere che hai imparato a rispettare le persone, anche quelle che non ti piacciono".

Nello studio Alberto Matano ha chiesto a Morgan di chiarire il suo pensiero, perché durante la settimana ha detto tutto e il contrario di tutto "Ha parlato di querela a Selvaggia Lucarelli, poi ha detto le scuse attraverso Bach e quindi scuse in sol minore. Poi ha criticato il programma in onda, poi è andata in onda la clip... Vorrei capire come stanno le cose". Morgan ha replicato dicendo che la querelle nata la settimana precedente "è dispiacevole da parte di entrambi e ha avuto dei toni sgradevoli e dei momenti di ragionevolezza ". Aggiungendo che a lui dispiace che non si colga l'opportunità di parlare di spettacolo "ma si va a parlare di cose che non c'entrano niente, che riguardano la vita privata e si degenera. Parliamo di Gene Kelly" ha concluso, il cantante si è esibito con Alessandra Tripoli sulle note di 'Singing in the rain'.

Sulla discussione è intervenuta Milly Carlucci che ha esordito dicendo "sono state dette cose che non possono essere lasciate passare" e ha lodato uno ad uno i componenti della sua giuria sottolineando che è stata "scelta da tutto il gruppo autoriale di Ballando. C'è una tecnica di livello mondiale, per il resto è una giuria di opinione formata non da passanti ma da persone di provata professionalità".

La conduttrice ha voluto poi elogiare le 'stelle' che si esibiscono nel suo programma che "si mettono alla prova con umiltà cercando di imparare a ballare. Nel frattempo fanno spettacolo e intrattenimento, questo dà loro la possibilità di commentare il giudizio della giuria". La Carlucci ci ha poi tenuto a dire che nel suo programma si fanno le cose "per intrattenere il pubblico a casa" e poi ritornando sula giuria e sui concorrenti "questa non è una giuria con l'auricolare, non diciamo né alla giuria né ai concorrenti cosa dire. Loro dicono quello che pensano".