Ballando con le stelle 2021, Albano sarà un concorrente della nuova edizione dello show

A Ballando con le stelle 2021 ci sarà anche Albano: il cantante sarà uno dei concorrenti del dancing show del sabato sera di Rai 1. Questa settimana il nuovo numero del settimanale di DiPiù è uscito nelle edicole con la foto di Albano e Milly Carlucci in copertina, confermando i rumors delle scorse settimane.

Non è la prima volta che Albano e Milly Carlucci si ritrovano nel ruolo di concorrente e conduttrice all'interno di un programma, l'artista ha partecipato alla prima edizione de Il Cantante Mascherato, il talent game show condotto proprio dalla storica presentatrice.

A proposto del cast di Ballando con le Stelle 2021, nelle ultime ore pare sia sfumata la partecipazione di Arisa allo show, per cui, al momento, i ballerini ufficiali del programma sono due cantanti: Morgan e, appunto, Albano. Milly Carlucci ha confessato di aver provato a contattare il campione Olimpico Marcell Jacobs che, al settimanale DiPiù Tv, ha detto di essere pronto a partecipare al programma, ma solo come ballerino per una notte.

Nei giorni scorsi lo show ha subito la defezione di ben tre ballerini professionisti: Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi sono in dolce attesa e non potranno partecipare al dancing show. Raimondo Todaro ha detto addio al programma in cerca di nuove esperienze lavorative, il ballerino sarebbe in predicato di entrare nel cast di Amici di Maria De Filippi.