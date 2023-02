Balla coi Lupi: un attore è stato arrestato per violenza sessuale ai danni di giovani indigene

Nathan Chasing Horse, noto per aver recitato in Balla coi lupi, pellicola di Kevin Costner del 1990, è stato arrestato nelle scorse ore per violenza sessuale in Nevada.

Nathan Lee Chasing His Horse, attore di Balla coi lupi e ora noto come Nathan Chasing Horse, è stato arrestato dalla polizia in Nevada con l'accusa di violenza sessuale.

Secondo quanto riportato da DeadLine, che cita l'Associated Press, l'attore sarebbe diventato il leader di una setta, ed è accusato di aver abusato di "giovani ragazze indigene durante un periodo che abbraccia due decenni". In seguito a un'indagine che va avanti da alcuni mesi, la SWAT è entrata nella casa in cui Chasing Horse vive con le sue cinque mogli, e ha preso in custodia l'ex attore di Balla coi lupi.

Le autorità, secondo quanto ancora riferito, avevano ricevuto una soffiata nell'ottobre del 2022 in merito a Chasing Horse, ritenuto il leader della setta The Circle. Il mandato riferisce che Horse è stato accusato di violenza sessuale in stati come Montana, South Dakota e Nevada nei primi anni del 2000. Le autorità hanno già identificato sei delle presunte vittime, alcune di appena 13 anni.

Chasing Horse, noto per aver recitato nella pellicola di Kevin Costner, è stato bandito dalla riserva di Fort Peck, nel Montana, nel 2015 poiché accusato di traffico di esseri umani. Questo quanto riportato dal mandato.