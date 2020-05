Ball and Chain: il film con Emily Blunt e Dwayne Johnson sarà prodotto per Netflix

Ball and Chain, il nuovo film con star Dwayne Johnson ed Emily Blunt sarà realizzato per Netflix. Il progetto mostrerà nuovamente insieme le star di Jungle Cruise, film la cui uscita è stata posticipata al 2021.

La sceneggiatura di Ball and Chain è stata scritta da Emily V. Gordon adattando l'omonimo fumetto degli anni Novanta creato da Scott Lobdell. Al centro della trama c'è una coppia che affronta dei problemi nel proprio matrimonio e possiede dei superpoteri che funzionano solo se marito e moglie sono insieme.

Emily Blunt e Dwayne Johnson sono inoltre coinvolti come produttori del progetto.

The Rock ha raccontato: "Uno dei nostri obiettivi a Seven Bucks è continuare a trovare le piattaforme migliori per raccontare storie che intrattengono e ispirano su scala mondiale. Netflix è il partner perfetto per offrire questa commedia romantica sui supereroi insieme a noi e siamo eccitati di ritornare a lavorare con il team di Netflix. Sono inoltre entusiasta nel poter collaborare nuovamente con la mia cara amica Emily Blunt di fronte alla telecamera e anche in veste di partner nella produzione mentre portiamo in vita lo script di Emily V. Gordon".