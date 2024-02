BAFTA, allontanto un 'burlone dei social media' dal palco: 'Stiamo prendendo la cosa molto seriamente'

British Academy of Film and Television Arts ha dichiarato pubblicamente di aver preso molto seriamente l'imprevisto accaduto durante la serata di premiazione domenica sera, quando una persona conosciuta sui social si è intrufolato per scherzo nel corso della cerimonia ed è salito sul palco durante il discorso di premiazione di Christopher Nolan, ascoltando a pochi passi dal regista.

L'uomo, vestito con completo nero e cravatta si è fermato accanto al team di Oppenheimer, in quel momento composto da Nolan insieme ai produttori Emma Thomas e Charles Roven e al protagonista Cillian Murphy mentre ricevevano il premio al miglior film. Nonostante il pubblico e le persone presenti sul palco non fossero minimamente allarmate dalla sua presenza, l'individuo sarebbe stato bloccato subito dopo essere sceso dal palco.

Il burlone

"Un burlone dei social media è stato rimosso dalla sicurezza ieri sera dopo essersi unito ai vincitori dell'ultimo premio sul palco. Stiamo prendendo questo fatto molto seriamente e non desideriamo concedergli ulteriore pubblicità commentando ulteriormente" ha dichiarato un portavoce dei BAFTA a The Independent.

Secondo le ultime ricostruzioni, l'uomo sarebbe avvezzo alle intrusioni nelle cerimonie di premiazione e ha condiviso parecchie volte sui social le proprie 'gesta'. I BAFTA 2024 sono stati dominati da Oppenheimer di Christopher Nolan e da Povere creature! di Yorgos Lanthimos nelle categorie principali.

Il film di Nolan si è aggiudicato sette premi su tredici nomination mentre il lungometraggio del regista ellenico ha ricevuto cinque riconoscimenti.