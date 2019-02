BAFTA 2019: La Favorita e Roma dominano gli Oscar britannici

La Favorita ha dominato i premi BAFTA 2019, i premi cinematografici assegnati dai membri della British Academy, trasformando in premi ben sette delle dodici nomination ricevute, tra cui quello nella categoria Miglior Attrice Protagonista, pur dovendo lasciare a Roma, l'altro titolo assoluto protagonista della serata, il titolo di Miglior Film dell'anno.

Gli "Oscar britannici" assegnati alls Royal Albert Hall di Londra, hanno inoltre confermato Rami Malek e Mahershala Ali come i nomi da battere anche in vista degli imminenti premi Oscar, mentre A Star Is Born sembra imbattibile nella categoria Miglior Colonna Sonora.

Ecco la lista dei premi assegnati:

Miglior Film

Roma

Miglior Film Britannico

La Favorita

Miglior Regia

Alfonso Cuaron - Roma

Miglior Attrice Protagonista

Olivia Colman - La Favorita

Miglior Attrice non Protagonista

Rachel Weisz - La Favorita

Attore Protagonista

Rami Malek - Bohemian Rhapsody

Miglior Attore non Protagonista

Mahershala Ali - Green Book

Miglior Sceneggiatura originale

La Favorita

Sceneggiatura non originale

BlacKkKlansman

BAFTA Rising Star

Letitia Wright

Film d'Animazione

Spider-Man: Un Nuovo Universo

Miglior Film Straniero

Roma

Documentario

Free Solo

Miglior Colonna Sonora Originale

A Star Is Born - Bradley Cooper, Lady Gaga, Lukas Nelson

Miglior Fotografia

Roma

Migliori Costumi

La Favorita

Montaggio

Vice - Hank Corwin

Scenografia

La Favorita - Fiona Crombie, Alice Felton

Miglior Trucco e Acconciature

La Favorita - Nadia Stacey

Sonoro

Bohemian Rhapsody

Migliori Effetti Speciali

Black Panther

British Short Film

73 Cows

British Short Animation

Roughhouse

Miglior Debutto di uno sceneggiatore, regista o produttore britannico

Beast - Michael Pearce (Sceneggiatore/Regista), Lauren Dark (Produttrice)