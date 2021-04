Bad Boys: Will Smith e Martin Lawrence celebrano i 26 anni dall'uscita nelle sale (VIDEO)

Il film Bad Boys è uscito nelle sale americane 26 anni fa e i protagonisti Will Smith e Martin Lawrence hanno celebrato l'anniversario con un post condiviso su Instagram.

Il progetto ha debuttato nei cinema il 7 aprile 1995 e il suo successo ha poi portato alla realizzazione dei sequel Bad Boys II e Bad Boys For Life, arrivato nel 2020.

Will Smith ha pubblicato un post in cui dichiara: "Quando diciamo 'per la vita' ha davvero questo significato per noi. Bad Boys è arrivato nelle sale 26 anni fa!", immagine poi ricondivisa da Martin Lawrence.

Tra i commenti al post c'è anche quello di Jamie Foxx che ha rivelato di considerare "epico" il film.

Sony aveva annunciato lo sviluppo di un sequel di Bad Boys for Life poco dopo l'arrivo del film nelle sale, affidando il compito di scrivere la sceneggiatura a Chris Bremner. Jerry Bruckheimer, produttore della saga action, aveva confermato lo sviluppo del nuovo lungometraggio, in fase di sviluppo per conto dello studio. Per ora, tuttavia, non ci sono state ulteriori notizie riguardanti il progetto.

Nel cast di Bad Boys for hanno recitato anche Alexander Ludwig, Charles Melton, Paola Nunez, Katie del Castillo, Nicky Jam, DJ Khaled, e Joe Pantoliano.