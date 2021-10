I Backstreet Boys si travestono da Spice Girls: il costume di Halloween 2021 vince tutto

Per festeggiare il loro 25esimo anniversario, i Backstreet Boys si sono travestiti da Spice Girls e hanno fornito un'ottima ispirazione a chiunque voglia travestirsi per Halloween.

I Backstreet Boys si sono travestiti da Spice Girls e per quanto ci riguarda quest'anno potrebbero aver già vinto la "gara" dei costumi di Halloween 2021, tra le celebrity. Lo scatto, infatti, raffigura il celebre gruppo statunitense con addosso i costumi della popolare girl band.

I Backstreet Boys travestiti da Spice Girls

Hanno dominato le classifiche musicali degli anni Novanta e, adesso, si apprestano a tornare di moda grazie al prossimo Halloween. La sfida Backstreet Boys vs. Spice Girls si giocherà il prossimo 31 ottobre! Con l'intento di dare un consiglio a chiunque voglia festeggiare la notte di Halloween travestendosi, infatti, i Backstreet Boys hanno condiviso sul loro profilo Facebook una foto che li vede nei panni delle Spice Girls nel corso della crociera fatta per festeggiare il loro 25esimo anniversario.

Il gruppo statunitense ha scritto: "Ragazzi e ragazze! Rendete eccitante la vostra vita! Che questa foto possa essere d'ispirazione per i vostri travestimenti di Halloween!".

Formatisi nel 1993, i Backstreet Boys sono stati gli idoli assoluti degli adolescenti degli anni Novanta e dei primi anni Duemila. La consacrazione a popstar di livello globale è avvenuta tra il 1999 e il 2000 grazie all'album Millennium. Le Spice Girls, invece, si sono formate come gruppo nel 1994 e si sono presto trasformate in un fenomeno di costume in grado di segnare l'immaginario collettivo e di diventare il gruppo femminile di maggiore successo di tutti i tempi.