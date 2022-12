Backstreet Boys: Nick Carter accusato di aver stuprato una 17enne, ABC silura lo speciale di Natale della band

Nuovi guai per Nick Carter. Dopo la morte improvvisa del fratello minore Aaron Carter, il cantante dei Backstreet Boys è finito nell'occhio di ciclone dopo essere stato accusato di aver stuprato una 17enne sul tour bus nel 2001. Prontamente, ABC ha cancellato lo speciale natalizio sulla boyband in programma.

I fatti si ferirebbero al Black & Blue Tour dei dei Backstreet Boys del 2001 L'accusatrice sarebbe Shannon "Shay" Ruth, una donna che ha intentato una causa per violenza sessuale nella contea di Clark, in Nevada, ieri sostenendo che Nick Carter l'avrebbe scelta tra una fila di fan in cerca di autografi al Tacoma Dome di Washington e l'avrebbe invitata a raggiungerlo nel suo tour bus quando era una vergine diciassettenne.

Ruth, che ha rivelato di soffrire di una forma di l'autismo e di una paralisi cerebrale, sostiene che Carter, che all'epoca aveva 21 anni, le avrebbe offerto una bevanda rosa soprannominata "succo VIP" che sapeva di alcol, le avrebbe ordinato di mettersi in ginocchio per poi abbassarsi i pantaloni e spingerla a fare sesso orale su di lui. Nella denuncia la donna sostiene che lui le avrebbe insegnato come procedere anche se stava piangendo.

Ruth, oggi 39enne, sostiene che Carter l'avrebbe portata a letto, spinta verso il basso e le avrebbe tolto con forza i pantaloni quando ha resistito. Il cantante avrebbe quindi tentato di copulare oralmente con Ruth mentre lei "lo pregava di smetterla", afferma la causa ottenuta da Rolling Stone.

"Carter le ha detto 'Shh!' mentre si sdraiava su di lei e diceva che sarebbe stato il nostro 'segreto speciale' per poi penetrarla", si legge nella deposizione che dettaglia lo stupro.

La donna ha affermato che Carter sarebbe diventato "cattivo e minaccioso" quando gli ha detto che avrebbe denunciato l'incidente. "Dopo che mi ha violentata, ricordo che mi ha chiamato 'stronza ritardata' e mi ha afferrato lasciandomi dei lividi sul braccio", ha detto. "Carter ha cercato di spaventarmi fino a farmi tacere, dicendo che avrebbe messo le persone contro di me perché era Nick Carter e aveva il potere di rovinarmi la vita".

Il cantante, accusato di violenza contro una donna già in passato, anche se l'accusa non ha mai avuto seguito, ha respinto le nuove accuse attraverso una dichiarazione rilasciata dal suo avvocato giovedì sera.

"Questa affermazione su un incidente presumibilmente avvenuto più di 20 anni fa non è solo legalmente priva di fondamento, ma anche del tutto falsa", si legge nella dichiarazione dell'avvocato Michael Holtz. "Sfortunatamente, ormai da diversi anni, la signora Ruth è stata manipolata per muovere false accuse contro Nick e quelle accuse sono cambiate ripetutamente e materialmente nel tempo. Nessuno dovrebbe lasciarsi ingannare da una trovata stampa orchestrata da un avvocato opportunista - non c'è nulla in questa affermazione, che non abbiamo dubbi che i tribunali realizzeranno rapidamente".

In attesa di fare chiarezza, eco le prime ripercussioni alle accuse pubbliche contro Nick Carter. Deadline ha confermato che ABC non trasmetterà più A Very Backstreet Holiday, lo speciale natalizio sui Backstreet Boys, che verrà rimpiazzato da alcune repliche.

Lo speciale della ABC, che doveva mostrare i Backstreet Boys impegnati a eseguire brani del loro ultimo album natalizio oltre a classici delle festività, era stato programmato per andare in onda il 14 dicembre e in replica il 20 dicembre.