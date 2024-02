Back to Black: Marisa Abela è perfetta come Amy Winehouse nel nuovo trailer del biopic

Focus Features ha rilasciato il primo full trailer di Back To Black, il biopic del regista Sam Taylor-Johnson sulla pioniera della musica Amy Winehouse, interpretato da Marisa Abela.

Lo studio ha anche condiviso una nuova data di uscita del film negli Stati Uniti. Il film uscirà nelle sale americane il 17 maggio. Studiocanal distribuirà comunque il film nei cinema del Regno Unito il 12 aprile.

Back to Black, la storia di Amy Winehouse

C'è anche una nuova sinossi del film: La straordinaria storia dell'ascesa al successo di Amy Winehouse, dai suoi primi giorni a Camden fino alla realizzazione del suo album rivoluzionario, Back to Black, che ha catapultato la Winehouse alla fama mondiale. Raccontato attraverso gli occhi di Amy e ispirato ai suoi testi profondamente personali, il film esplora e abbraccia i molti strati dell'artista iconica e la tumultuosa storia d'amore al centro di uno degli album più leggendari di tutti i tempi.

Il cast del biopic

Ad affiancare Abela ci sono l'attore vincitore del BAFTA Jack O'Connell nel ruolo di Blake Fielder-Civil, Eddie Marsan nel ruolo di Mitch Winehouse, Juliet Cowan nel ruolo di Janis Winehouse e Lesley Manville, nominata ai Golden Globe e agli Oscar, nel ruolo della nonna di Winehouse, Cynthia.

Il film è scritto da Matt Greenhalgh (Nowhere Boy, Control), mentre Giles Martin (Rocketman, The Beatles: Get Back) si è occupato della produzione musicale e Nina Gold (1917, The Power of the Dog) del casting. Il film è prodotto da Alison Owen (Saving Mr. Banks, Me Before You, Elizabeth) e Debra Hayward (Les Miserables, Bridget Jones's Baby) della Monumental Pictures insieme a Nicky Kentish-Barnes (About Time, Everest, About A Boy). Taylor-Johnson è produttrice esecutiva, insieme a Ron Halpern e al SVP Global Production Joe Naftalin, che producono per conto di Studiocanal.

Taylor-Johnson, i cui lavori precedenti includono Cinquanta sfumature di grigio e A Million Little Pieces, ha già lavorato a biografie musicali. Ha diretto infatti Nowhere Boy, film su un giovane John Lennon. Abela è nota soprattutto per il suo ruolo in Industry della HBO.