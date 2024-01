Back to Black: Marisa Abela è Amy Winehouse nel teaser trailer del biopic

StudioCanal ha diffuso in streaming il primo teaser trailer di Back to Black, biopic dedicato a Amy Winehouse che qui ha il volto di Marisa Abela.

Diretto da Sam Taylor-Johnson (Nowhere Boy) da una sceneggiatura di Matt Greenhalgh, Back to Black ripercorre "i vivaci anni della Winehouse a Londra nei primi anni '80 e il suo intenso viaggio verso la fama". Il film ha il pieno sostegno del padre della Winehouse, Mitch Winehouse, e conterrà canzoni del suo catalogo.

Secondo la sinossi, si tratta di una "celebrazione della più iconica - e mancata - star del XXI secolo, Back to Black racconta la straordinaria storia di Amy Winehouse. Dipingendo un quadro vivido e vibrante delle strade di Camden che chiamava casa e descrivendo la frustrazione della fama globale, Back to Black onora l'arte, l'arguzia e l'onestà di Amy, oltre a cercare di capire i suoi demoni. Uno sguardo senza fronzoli sulla moderna macchina della celebrità e un potente tributo a un talento di una generazione".

"Il mio legame con Amy è iniziato quando ho lasciato l'università e ho frequentato il variegato quartiere londinese di Camden. Ho trovato lavoro al leggendario KOKO CLUB e riesco ancora a respirare ogni bancarella del mercato, negozio vintage e strada", ha dichiarato la regista in un comunicato. "Qualche anno dopo, Amy scrisse le sue canzoni estremamente oneste mentre viveva a Camden. Come per me, è diventato parte del suo DNA".