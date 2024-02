Back in Action: Cameron Diaz e Jamie Foxx in una nuova foto promozionale del film

Netflix ha condiviso online una nuova foto della commedia action Back in Action, progetto che avrà come star Cameron Diaz e Jamie Foxx.

Cameron Diaz è tornata su un set, a quasi 10 anni dal suo ultimo film, in occasione di Back in Action, e l'attrice è ritratta accanto a Jamie Foxx nella nuova foto del progetto condivisa online.

Il progetto è stato diretto da Seth Gordon, autore anche della sceneggiatura insieme a Brenda O'Brien.

Il ritorno della star

In Back in Action, in arrivo su Netflix nel 2024, si racconta la storia di Emily e Matt che, dopo anni trascorsi a lavorare come spie per la CIA, vengono di nuovo coinvolti nel mondo dello spionaggio quando salta la loro copertura.

Back in Action: Cameron Diaz e Jamie Foxx in una foto promozionale del film

Nel cast del film, oltre ai protagonisti Cameron Diaz e Jamie Foxx, ci saranno anche Kyle Chandler, Glenn Close, Andrew Scott, Jamie Demetriou, McKenna Roberts, e Rylan Jackson.

Netflix non ha ancora svelato la data di uscita prevista per Back in Action.

Jamie e Cameron hanno lavorato insieme in passato in occasione del remake di Annie, arrivato nei cinema durante il 2014.

Nel video dedicato alle serie e ai film in arrivo 2024 su Netflix, inoltre, si possono vedere alcune immagini dell'atteso lungometraggio, anticipando le scene d'azione e l'umorismo che sostiene la storia.