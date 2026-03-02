Levante e Gaia: il bacio "sparito" a Sanremo 2026 spunta al DietroFestival

Dopo le polemiche sulla presunta censura al Festival di Sanremo 2026, il bacio tra Levante e Gaia riemerge grazie al DietroFestival: il video integrale svela cosa è successo davvero dietro le quinte.

Il DietroFestival si conferma, ancora una volta, uno dei prodotti più riusciti e godibili dell'intera kermesse sanremese. Anno dopo anno, il programma affina la sua formula, offrendo uno sguardo chiaro su ciò che accade dietro le quinte del Festival. Proprio durante la puntata andata in onda ieri è stata trasmessa la scintilla che aveva infiammato i social: il bacio tra Levante e Gaia.

Il caso della "presunta" censura

Durante la serata dei duetti, l'esibizione delle due artiste aveva fatto discutere non solo per l'ottima qualità musicale, ma anche per un dettaglio che non era sfuggito ai telespettatori più attenti: un cambio di inquadratura repentino proprio sul finale, mentre Levante dava un bacio sulle labbra a Gaia. Sul web si è gridato subito alla censura, ipotizzando che la regia avesse volutamente oscurato il momento.

A spegnere le polemiche è stato direttamente Maurizio Pagnussat, regista della kermesse, che ha smentito categoricamente ogni intento censorio. La spiegazione è puramente tecnica: in una diretta complessa come quella del Festival, tempi e stacchi di camera seguono uno spartito rigidissimo, e l'inquadratura a campo largo era già prevista per le ultime note di tutte le esibizioni. Come ha dichiarato all'Ansa, gli sarebbe piaciuto riprendere il momento, ma il cambio palco segue un rituale preciso e non modificabile in diretta.

Il regista Maurizio Pagnussat

Il racconto di Levante da Mara Venie

A confermare la versione ufficiale è stata la stessa Levante. Ospite a Domenica In, l'artista ha escluso qualsiasi volontà della Rai di nascondere il gesto, spiegando con naturalezza che il bacio non era affatto previsto durante le prove. Essendo un momento totalmente improvvisato, nato dall'emozione del palco, la regia non poteva sapere che sarebbe accaduto e lo ha inevitabilmente "perso" nella diretta.

"Non c'è stata alcuna censura da parte della Rai, ci tengo a dirlo. Io non avevo mai dato un bacio a Gaia durante le prove, non era previsto. Pagnussat aveva studiato la regia sulla prova generale, con quello zoom out finale". A quel punto la conduttrice Mara Venier ha sdrammatizzato con ironia: "Non c'è nulla di male, vieni qua, baciami", scambiando con lei un bacio a stampo in diretta.

Il bacio svelato al DopoFestival

Il 'debito' con il pubblico, però, è stato saldato ieri sera. Le telecamere del DietroFestival hanno mostrato finalmente il contenuto inedito: un bacio a stampo dolcissimo che le due artiste si sono scambiate al termine della loro cover. Un gesto che suggella una collaborazione artistica intensa e che, grazie alla libertà del format, ha trovato finalmente il suo spazio, dimostrando come a Sanremo la spontaneità riesca ancora a vincere su ogni polemica.