Baby Yoda è un fan di The Witcher in un irresistibile video

Baby Yoda è ritratto come un grande fan di The Witcher in un irresistibile video che unisce le due serie televisive.

Un fan di The Mandalorian ha infatti realizzato un breve montaggio che mostra l'adorabile creatura mentre è in viaggio con il cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal nello show ambientato nell'universo di Star Wars. Baby Yoda inizia così a giocare con i tasti presenti sulla console dei comandi, facendo partire la riproduzione di Toss a Coin To Your Witcher, la canzone tematica di The Witcher, il progetto Netflix con star Henry Cavill.

Nonostante i tentativi di bloccare il simpatico personaggio introdotto in The Mandalorian, Baby Yoda sembra riesca nel suo intento di ascoltare il brano, ormai conosciutissimo da chi ha seguito le avventure di Geralt.

DJ Misha, che ha realizzato il montaggio video, ha semplicemente scritto: "Qualcuno doveva farlo".

Entrambe le serie torneranno prossimamente sugli schermi con una seconda stagione e gli episodi dei progetti dovrebbero essere disponibili a partire dall'autunno 2020 per raccontare un nuovo capitolo dei personaggi al centro delle due amatissime saghe.

