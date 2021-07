Baby Shark: Nickelodeon annuncia la produzione del film animato

Baby Shark diventerà un film animato prodotto da Nickelodeon, che ha già realizzato una serie ispirata alla popolare canzone per bambini.

Il progetto è attualmente in fase di sviluppo e potrà contare sulla collaborazione di SmartStudy, la società proprietaria di Pinkfong che ha lanciato il brano musicale.

Ramsey Naito, presidente di Nickelodeon Animation, ha dichiarato annunciando il film di Baby Shark: "Tutto è iniziato con una canzone grandiosa e da lì è cresciuto. Poter usare quel successo per avere un enorme evento come il lungometraggio, di cui stiamo iniziando a parlare solo ora, è davvero eccitante".

L'emittente ha inoltre ordinato la produzione di una seconda stagione di Baby Shark's Big Show!.

Bin Joeng di Pinkfong ha inoltre dichiarato: "Siamo super eccitati nell'introdurre il primo film di Baby Shark con Nickelodeon. Sarà un'opportunità per introdurre nuovi eventi nella vita di Baby Shark che non sono stati esplorati in precedenza. Sarà ancora ambientato in quel mondo, ma è un'opportunità per vedere cosa possiamo fare di nuovo".

Il CEO ha aggiunto: "Puoi fare tutto giusto e comunque non raggiungere quel livello, quindi è un po' magico. Ma quando proviamo ad analizzarlo, prima di tutto si basa su un brano tradizionale da cantare, a cui abbiamo dato una svolta fresca e originale con una melodia più moderna, in stile pop e un grande ritmo. E inoltre c'erano il personaggio di Baby Shark e la sua famiglia, di cui le persone si sono immediatamente innamorate".

Naito ha sottolineato. "Vogliamo essere la casa di una grandiosa proprietà intellettuale che si rivolge ai ragazzi e alle famiglie di tutto il mondo. Quando abbiamo iniziato una partnership con Pinkfong, abbiamo immediatamente iniziato a costruire una storia che si rivolgesse alle famiglie".